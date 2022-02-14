От розеток до освещения. ТОП-5 главных ошибок при ремонте

Электрика

После ремонта может оказаться, что одновременно работающие, скажем, электрочайник и стиральная машина выбивают пробки. Чтобы избежать этого, необходимо сразу устанавливать автоматические выключатели (защитные автоматы) на каждое устройство с большим потреблением электроэнергии.

Розетки

Часто выясняется, что розеток не хватает или они неудобно расположены. Про розетки в ванной и вовсе забывают. Поэтому, чтобы не портить новый интерьер удлинителями, необходимо тщательно продумать схему расположения и число розеток на этапе планирования, а во влажных помещениях решить вопрос защиты от воды.

Теплые полы

Не стоит укладывать нагревательный элемент по всей площади комнаты. Лучше обойти те места, где будет стоять мебель, чтобы не тратить электроэнергию и, соответственно, деньги на обогрев шкафа или холодильника.

Недостаточное освещение

Еще один распространенный просчет, который необходимо устранять еще на первых этапах ремонта. Продумать выводы для светильников нужно до того, как монтировать или модернизировать проводку.

Кривые стены

Нередко, самостоятельно ремонтируя квартиру, хозяева решают не выравнивать стены — чтобы сэкономить и время, и деньги. Однако нужно понимать, что кривые стены могут помешать нормально расставить или встроить мебель, навесить полки и шкафы, особенно на кухне. Класть плитку на слишком неровные стены также нельзя.