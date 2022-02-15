Как банк анализирует данные и принимает решение о сумме кредита на покупку жилья?

В первую очередь, полезно знать, что Банк Эстонии установил правила, основанные на принципах ответственного кредитования, которым банки должны следовать при выдаче жилищных кредитов. Например, ваши финансовые обязательства или финансовые обязательства вашей семьи могут составлять максимально 50% от доходов. К финансовым обязательствам относятся все кредиты, рассрочки и лизинги, которые необходимо платить на основании договоров.

Также банки должны учитывать расходы, которые идут на иждивенцев, и другие неизбежные расходы. В итоге при расчете платежеспособности банки исходят из процента в 6%, независимо от того, каким будет ваш реальный процент по кредиту. Это нужно для того, чтобы банк не выдал кредит по максимальной границе платежеспособности клиента, что при росте Euribor или при возникновении других непредвиденных обстоятельств увеличило бы вероятность возникновения сложностей с оплатой.

Далее уже учитывается ваш личный профиль — ваша профессия, является ли доход постоянным, в какой сфере вы работаете, ваше предыдущее платежное поведение и так далее. Разумеется, в глазах банка риски снижаются, если кредит берут на двоих. Сильным плюсом для банка будет и предыдущая история накоплений и инвестирования, а также умение жить так, чтобы оставался запас.