ФОТО | У нового высотного здания в центре Таллинна появился первый арендатор

По словам Свена Михайлова, партнера компании Fausto Capital, являющейся застройщиком здания на Маакри, спрос на недвижимость класса А в центре города высок, и в настоящее время идут переговоры с несколькими потенциальными арендаторами. 17-этажное здание выведет на рынок коммерческой недвижимости 10 000 квадратных метров офисных площадей класса А и составит конкуренцию уже расположенным в центре Таллинна высоткам.

Fausto Capital инвестирует в ремонт и приобретение недвижимости на Маакри, 23а в общей сложности 25 миллионов евро и планирует открыть здание уже этим летом. Фасады и интерьерные решения здания получат совершенно новый облик, а также будут надстроены два дополнительных стеклянных этажа. Здание станет более экологичным и в нем будут заменены технические решения, изоляция, системы отопления и вентиляции.

Проект Маакри, 23a улучшит жизнь в районе за счет уютных кафе и ресторанов, которые откроются на первом этаже здания со стеклянным фасадом. “Мы также облегчаем использование в центре города легкого транспорта и запланировали на первом этаже зарядные станции для самокатов, а также велосипедные парковки с раздевалками. Парковка автомобилей удобно организована в сотрудничестве с Europark Eesti, причем для арендаторов здания будут действовать выгодные цены”, — добавил Свен Михайлов.

Крупнейший в странах Балтии продавец билетов на культурно-развлекательные мероприятия Piletilevi Group переедет в свой таллиннский офис на улице Маакри в конце года. Новый офис займет 630 квадратных метров на 11 и 12 этажах здания и станет самым большим офисом всего концерна Piletilevi.

По словам руководителя компании Свена Нуутманна, новое офисное помещение достойно работы в сфере развлечений. “В зоне отдыха, обеспечивающей уют и возможность расслабиться, сотрудников ждут различные увлекательные виды досуга. Это также подходящее место для проведения встреч с клиентами в свободной форме”, — добавил Нуутманн.