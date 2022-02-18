ФОТО | Еще один отель выставлен на продажу. Крупный бизнесмен и его сожительница продают недавно реновированное здание

Семиэтажный отель имеет 25 комнат на пяти этажах. В каждой комнате есть сауна и кухонный уголок, а в некоторых даже возможности для приготовления еды. На первом этаже есть площадь для открытия места общественного питания.

Всего здание отеля стоит 6 500 000 евро. но почему же такое новое и недавно реновированное здание выставлено на продажу?

Причина, как и во многих случаях, заключается в пандемии коронавируса. “Начало волны коронавируса и объявленное в стране в связи с этим чрезвычайное положение стали причиной закрытия отеля”, — пояснила Марика Лехтла, являющаяся членом правления отеля.