ОПРОС | Как ремонт повлиял на вашу семейную жизнь? Главные причины для ссоры

Ремонт часто становится для отношений испытанием на прочность: пары узнают друг о друге много нового, и эта информация не всегда оказывается приятной. Впрочем, бывают и радостные открытия, а преодоление совместных трудностей выводят отношения на новый уровень.

Houzz.ru опросил 2299 пар, которые делали ремонт в течение пяти последних лет.

Подавляющее большинство опрошенных (59%) — пары в возрасте от 35 до 54 лет, состоят в официальном браке. Есть довольно солидный процент ремонтировавшихся старше 55 лет (18%). Примерно у половины опрошенных (52%) есть дети.

Все не так, как кажется

Принято сравнивать ремонт со стихийным бедствием. Но цифры часто говорят об обратном: 37,5% опрошенных назвали опыт сложным, а 11% — даже болезненным. Но 35% респондентов, наоборот, было весело и интересно заниматься обустройством дома. А 32% отнеслись к ремонту нейтрально — как к необходимости, не более того.

Опрос показывает, что ремонт, скорее, сближает пары: больше половины, 51% опрошенных, считают, что они с партнёром были одинаково вовлечены в процесс. 22% описали стройку в первую очередь именно как опыт сотрудничества. 21% респондентов почувствовали, что счастливы быть с этим человеком, 39% поняли, что они отличная команда, а 38% убедились, что справятся с чем угодно, раз уж пережили вместе ремонт.

Действительно ли ремонт — причина развода

По данным опроса, 13% ответивших время от времени задавались вопросом, правильно ли выбрали пару, а 19% даже подумывали о том, чтобы взять паузу в отношениях или развестись. Интересно, что из всех опрошенных по странам у России — самые высокие негативные показатели: например, во Франции о разводе размышляли 13%, в Новой Зеландии — 10%.