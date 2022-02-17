ОПРОС | Как ремонт повлиял на вашу семейную жизнь? Главные причины для ссоры
19% пар на фоне ремонта думали о разводе. Причем каждая пятая пара ссорилась из-за… дивана! Houzz.ru провел интересный и необычный опрос.
Ремонт часто становится для отношений испытанием на прочность: пары узнают друг о друге много нового, и эта информация не всегда оказывается приятной. Впрочем, бывают и радостные открытия, а преодоление совместных трудностей выводят отношения на новый уровень.
Houzz.ru опросил 2299 пар, которые делали ремонт в течение пяти последних лет.
Подавляющее большинство опрошенных (59%) — пары в возрасте от 35 до 54 лет, состоят в официальном браке. Есть довольно солидный процент ремонтировавшихся старше 55 лет (18%). Примерно у половины опрошенных (52%) есть дети.
Все не так, как кажется
Принято сравнивать ремонт со стихийным бедствием. Но цифры часто говорят об обратном: 37,5% опрошенных назвали опыт сложным, а 11% — даже болезненным. Но 35% респондентов, наоборот, было весело и интересно заниматься обустройством дома. А 32% отнеслись к ремонту нейтрально — как к необходимости, не более того.
Опрос показывает, что ремонт, скорее, сближает пары: больше половины, 51% опрошенных, считают, что они с партнёром были одинаково вовлечены в процесс. 22% описали стройку в первую очередь именно как опыт сотрудничества. 21% респондентов почувствовали, что счастливы быть с этим человеком, 39% поняли, что они отличная команда, а 38% убедились, что справятся с чем угодно, раз уж пережили вместе ремонт.
Действительно ли ремонт — причина развода
По данным опроса, 13% ответивших время от времени задавались вопросом, правильно ли выбрали пару, а 19% даже подумывали о том, чтобы взять паузу в отношениях или развестись. Интересно, что из всех опрошенных по странам у России — самые высокие негативные показатели: например, во Франции о разводе размышляли 13%, в Новой Зеландии — 10%.
Тенденция выглядит удручающей ещё и потому, что аналогичный показатель опроса “любовь и ремонт” от 2016 года был радикально ниже — о расставании как следствии ремонта говорили всего 7%. Возможно, виноваты локдауны и напряжённая эпидемиологическая ситуация: долгие месяцы взаперти стали испытанием для многих семей, а ремонт только все усугубил.
Из-за чего чаще всего спорили пары во время ремонта?
В основном — из-за денег. Согласования бюджета как повод для конфликта на почве ремонта назвали 35% опрошенных. Еще 30% долго не могли выбрать материалы, 26% — стиль будущего интерьера. Не обошлось и без дьявола в деталях: 45% из тех, кто признался в сложностях, спорили по поводу отделки стен, 26% — из-за мебели, 19% — из-за выбора декора.
Предметы декора вообще стали камнем преткновения: как показывает опрос, больше всего людей бесят постеры и картины (19%), а также поделки ручной работы (35%).
У европейских пар свои проблемы — аллергия на сувениры, связанные с сюжетами фильмов и комиксов: такой декор раздражает 25% испанцев, 24% итальянцев и 17% французов. В России к постерам с супергероями относятся спокойнее: из-за таких аксессуаров испортили друг другу настроение всего 10% опрошенных.
Учимся общаться
- 16% пар бывало сложно понять, что на самом деле хочет их партнер;
- 15% — злились из-за того, что вторая половина бросает задачу на полпути;
- 40% отметили, что справиться с ремонтом было бы проще, если бы в паре было больше взаимопонимания.
Есть и хорошие новости: у 20% пар не было никаких сложностей в общении. Ложка дёгтя: в 2016 году таких счастливчиков было больше (25%).
При решении проблем пары предпочитают идти на компромисс: этот способ как основной отметили 63% опрошенных. Например, 37% пар нравились разные стили в интерьере — и почти половина из них (44%) в итоге создали гибрид на основе вкусов обоих.
При этом 42% отмечают, что в их паре кто-то сдавался и соглашался с решениями, предложенными второй стороной. Не так уж плохо, если время от времени так поступают оба.
Из интересных новых данных — отношение русскоговорящих людей к дизайнерам и архитекторам. Опрос показывает, что пары стали больше доверять мнению профессионалов: в 2016 году к дизайнерам за консультацией или проектом обращались 22%, спустя шесть лет — уже 26% опрошенных.
На мнение членов семьи и друзей, наоборот, стали полагаться меньше: 8% против 13% в 2016 году. Судя по всему, недоверчивость — специфика русского менталитета: в Великобритании за советом к близким по-прежнему обращаются 23% пар, в Испании и Франции — по 22%.
Перемены в поведении
38% опрошенных стали проводить больше времени дома. Интересно, что в “доковидные” времена этот показатель был выше — 46,5%. Похоже, теперь уставших от изоляции людей не удержит дома даже обновлённый интерьер.
Вероятно, по той же причине 13% опрошенных стали реже приглашать гостей — предпочитают встречаться на нейтральной территории. Радует, что 35%, наоборот, стали гостеприимнее.
В регулярной работе из дома признались 32% опрошенных: в 2016 году, во время предыдущего опроса, этот показатель составлял всего 18%.
48% чувствуют себя более собранными дома, 38% — более счастливыми, а абсолютное большинство (74%) признались, что дома после ремонта стало комфортнее.
Несмотря на все трудности, пары, решившиеся на ремонт, уверены: результат того стоил (об этом сказали 91% опрошенных). 13% и 18% соответственно отметили, что остановка стала более здоровой и безопасной — и, кажется, это один из главных интерьерных опытов, которым нас научила пандемия.