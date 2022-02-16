ФОТО | В Париже впервые за 50 лет построят небоскреб

Здание Tour Triangle станет третьим по величине в Париже после Эйфелевой башни и башни Монпарнас. Последнюю возвели в 1972 году. Из-за нее власти французской столицы ввели закон, согласно которому в городе запрещено строить здания выше семи этажей (чтобы не нарушать исторический облик Парижа). Но в 2015-м мэр Анна Идальго одобрила строительство нового небоскреба.

Проект здания разработало бюро Herzog & Meuron Architekten. В стеклянной башне (высотой 180 метров) планируют разместить офисы, гостиницу, медицинский центр, магазины и детский сад. В будущем, возможно, здание перепрофилируют.

Авторы проекта убеждают, что углеродный след во время и после строительства будет низким. Но “зеленые” активисты в этом сомневаются.

“Как можно оправдать строительство башни из стекла и стали, которая требует огромного количества энергии, с 70 тысячами квадратных метров офисных помещений, в Париже — городе, который уже переполнен офисами?” — заявляют в “Обществе против Tour Triangle”.