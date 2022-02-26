В ожидании роста еврибора: смотрите, на сколько может вырасти ваш платеж по жилищному кредиту!

Хотя процентные ставки по кредитам в ближайшее время не останутся такими же низкими, как в прошлом году, резкого повышения, которое бы серьезно ограничило возможности жителей Эстонии покупать жилье, специалисты не ожидают. При этом никто не сомневается в том, что рост будет, и это должны учитывать как будущие получатели жилищного кредита, так те, у кого он уже имеется, пишет Maaleht.