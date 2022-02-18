Средняя процентная ставка по жилищным кредитам опустилась ниже 2%

Процентная ставка по новым жилищным кредитам с обеспечением снизилась на 0,25 процентных пункта в годовом сравнении и достигла самого низкого уровня за историю наблюдений.

Средняя ставка кредитных учреждений и связанных с ними лизинговых компаний по новым потребительским кредитам и лизингам (кроме автомобилей) составила 11,5%, снизившись на 2,5 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Средняя процентная ставка по кредитным картам снизилась до 18,7%.

Средняя ставка кредитных учреждений и связанных с ними лизинговых компаний по кредитам на покупку новых автомобилей составила 2,48%, что является самым низким уровнем за последние 2,5 года. Ставка по автомобильным кредитам, выданным прочими кредиторами, составила 20,3%.

Средняя ставка по срочным вкладам составила для домохозяйств 0,11% годовых, а для нефинансовых компаний — 0,1%.