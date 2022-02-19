Эксперт: рост стоимости электроэнергии — это всего лишь “легкий насморк” по сравнению с резким повышением процентной ставки

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что переход ставки Euribor-а в последние месяцы 2015 года в отрицательную зону стал для рынка само собой разумеющимся явлением, и новое поколение заёмщиков может даже не помнить, как к банковской марже добавилось еще более 5% Euribor-а.

“Я составил для заёмщиков простую таблицу, наглядно иллюстрирующую, что произойдет с их ежемесячными платежами по кредиту, если считающееся сегодня неизбежным повышение процентной ставки во второй половине года или в будущем году начнет плавно переходить в реальность. Чтобы окончательно не запугать людей, я даже не стал включать в таблицу 5%-й Euribor, поскольку для того, чтобы обрисовать всю степень серьезности ситуации, достаточно будет и трех процентов. Как можно видеть, повышение зимних счетов за электричество и отопление на пару сотен евро может показаться всего лишь “легким насморком” по сравнению с предстоящим повышением процентной ставки, поскольку платежи по процентам нужно обслуживать каждый месяц и при любой погоде”, — заметил Сооман.

“Однако все эти проблемы вовсе не означают, что больше не стоит покупать недвижимость или брать кредит. Ко всему нужно подходить разумно, и учитывать все возможные в будущем направления развития ситуации. Если, к примеру, сегодняшний ежемесячный платеж в размере 1 100 евро в течение нескольких лет будет постепенно повышаться, в результате чего общая сумма ежемесячного платежа возрастет еще на 500 евро, то у многих заёмщиков, вероятно, возникнет вопрос, станет ли покупка такого порядка, с учетом бюджета семьи, удовлетворяющим все стороны решением”, — добавил Сооман.