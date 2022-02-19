Прибыль Arco Vara за год удвоилась

Чистая прибыль Arco Vara за 2021 год составила 2 071 000 евро, а в 2020 году группа заработала чуть более миллиона евро за 12 месяцев.

Из-за цикличности в сфере развития недвижимости в четвертом квартале 2021 года ожидались небольшие объемы продаж и упор делался на подготовку новых проектов. Доход от продаж в четвертом квартале 2021 года составил 330 000 евро.

Доходы от продаж за весь 2021 год составили 11,6 млн евро, что на 17% меньше, чем 14 млн евро, заработанных в 2020 году. Чистый убыток за четвертый квартал 2021 года составил 354 000 евро, что связано с плановыми расходами компании, ожидаемыми в конце года.

Комментируя результаты прошлого года, исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ сказал, что команда Arco Vara подняла рентабельность собственного капитала предприятия на новый уровень, но для достижения поставленной цели — повышения этого показателя до 20% — еще необходимо приложить усилия.

Говоря об удачах прошлого года, Нийнемяэ называет чрезвычайно успешную эмиссию, проведенную осенью 2021 года, когда подписка на акции была превышена почти в пять раз, а стоимость акций за год удвоилась. “Решение о выплате квартальных дивидендов в размере 1 цента на акцию со второго квартала 2021 года, безусловно, помогло повысить доверие к нам в глазах инвесторов. Это помимо дополнительных дивидендов, которые зависят от аудированной чистой прибыли за предыдущий финансовый год”.