Прибыль Arco Vara за год удвоилась
Arco Vara сообщило фондовой бирже о том, что предприятие в прошлом году заработало чистой прибыли в объеме более двух миллионов евро, что вдвое больше, чем годом ранее. “Нынешняя команда Arco Vara подняла рентабельность капитала компании на новый уровень”, — сказал руководитель предприятия Мико Нийнемяэ.
Чистая прибыль Arco Vara за 2021 год составила 2 071 000 евро, а в 2020 году группа заработала чуть более миллиона евро за 12 месяцев.
Из-за цикличности в сфере развития недвижимости в четвертом квартале 2021 года ожидались небольшие объемы продаж и упор делался на подготовку новых проектов. Доход от продаж в четвертом квартале 2021 года составил 330 000 евро.
Доходы от продаж за весь 2021 год составили 11,6 млн евро, что на 17% меньше, чем 14 млн евро, заработанных в 2020 году. Чистый убыток за четвертый квартал 2021 года составил 354 000 евро, что связано с плановыми расходами компании, ожидаемыми в конце года.
Комментируя результаты прошлого года, исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ сказал, что команда Arco Vara подняла рентабельность собственного капитала предприятия на новый уровень, но для достижения поставленной цели — повышения этого показателя до 20% — еще необходимо приложить усилия.
Говоря об удачах прошлого года, Нийнемяэ называет чрезвычайно успешную эмиссию, проведенную осенью 2021 года, когда подписка на акции была превышена почти в пять раз, а стоимость акций за год удвоилась. “Решение о выплате квартальных дивидендов в размере 1 цента на акцию со второго квартала 2021 года, безусловно, помогло повысить доверие к нам в глазах инвесторов. Это помимо дополнительных дивидендов, которые зависят от аудированной чистой прибыли за предыдущий финансовый год”.
Интерес к жилой недвижимости в 2021 году оставался стабильно высоким. Все 72 дома в строящемся комплексе Kodulahe уже нашли своих владельцев, а оформление окончательных продаж состоится во втором квартале 2022 года. Только что началось строительство и предварительная продажа нового этапа — Kodulahe Rannakalda. Согласно данным Нийнемяэ, в списке заинтересованных этим проектом лиц более 1000 человек. Генподрядчиком строительства проекта Rannakalda является новая дочерняя компания Arco Vara — предприятие Arco Tarc, которое было создано для того, чтобы Arco Vara оставалось бы хозяином своего времени и с учетом будущих проектов развития, и могла бы обеспечить начало строительного процесса в запланированное время.
В конце 2021 года началось проектирование т.с. бутик-здания с особым архитектурным решением по адресу Лехику, 11. “Начало строительства дома Kuldleht, состоящего всего из пяти квартир, запланировано на третий квартал этого года, продажи начнутся во втором квартале”, — подтвердил Нийнемяэ.
Также продолжается девелоперская деятельность на болгарском рынке недвижимости. По словам руководителя предприятия, тамошняя команда занималась проектированием домов проекта Botanica Lozen Residences. 54 частных дома будут построены в три очереди, начало строительства первого этапа планируется в третьем квартале 2022 года.
“Цель этого года — увеличение объемов и больший рост за счет новых инвестиций. Объем собственного капитала Arco Vara в 2021 году достиг самого высокого уровня в истории, и мы смотрим на 2022 год c осторожностью, но с сильных позиций”, — сказал Мико Нийнемяэ.