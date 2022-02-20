“Невозможно купить ничего разумного”. Новые квартиры скоро просто закончатся!
Что бы ни происходило с процентными ставками по кредитам и прочими экономическими показателями, рынок новостроек развивается в своем собственном ритме, и сегодня этот ритм можно в прямом смысле слова назвать “замедляющимся”, поскольку уже сегодня невозможно купить ничего разумного, пишет Pindi Kinnisvara.
“Для того, чтобы понять, какая ситуация сложилась на рынке новостроек, стоит на минуту обратить свой взор в прошлое. Период до начала коронакризиса, который в то время считался вполне процветающим и плодотворным в экономическом плане, в Таллинне и Харьюмаа на продажу было выставлено свыше 2 500 различных новых квартир, из которых строительство 300–400 уже было завершено. В 2020 году, когда пандемия вынудила людей скупать все товары в продуктовых магазинах, покупатели недвижимости на короткое время исчезли с рынка, и застройщики немного притормозили свою деятельность, поскольку дома строились, а покупателей не было. В какой-то момент остаток готовых новых квартир даже превысил 500 единиц”, — напомнил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
“То вынужденное снижение темпов строительства дает о себе знать до сих пор. А если добавить к этому повышение стоимости земли под потенциальную застройку, возникший в определенный период неконтролируемый рост цен в строительстве, невероятно медленный процесс рассмотрения документов в местных самоуправлениях, а также чрезмерный рост продажных цен, который даже у самих застройщиков вызывает некоторое удивление, то мы получим общую картину ситуации, свидетельствующей о том, что никто особенно не торопится выходить на рынок с новыми проектами”, — разъяснил он.
“Сегодня мы оказались в ситуации, когда на весь Таллинн вместе с Харьюмаа на продажу выставлено всего немногим более 1 100 новых квартир, из которых уже построено менее ста квартир. Остальные просто куплены, и новых предложений появляется слишком мало, чтобы удовлетворить имеющийся спрос. В свою очередь, январь наступившего года стал также особенным месяцем, поскольку мы имеем дело с первым за многие голы случаем, когда в течение всего месяца не было начато ни одного проекта строительства новых квартир. Если так пойдет и дальше, то через несколько месяцев на рынке просто раскупят все предложения”, — заключил Сооман.