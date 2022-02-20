“Невозможно купить ничего разумного”. Новые квартиры скоро просто закончатся!

“Для того, чтобы понять, какая ситуация сложилась на рынке новостроек, стоит на минуту обратить свой взор в прошлое. Период до начала коронакризиса, который в то время считался вполне процветающим и плодотворным в экономическом плане, в Таллинне и Харьюмаа на продажу было выставлено свыше 2 500 различных новых квартир, из которых строительство 300–400 уже было завершено. В 2020 году, когда пандемия вынудила людей скупать все товары в продуктовых магазинах, покупатели недвижимости на короткое время исчезли с рынка, и застройщики немного притормозили свою деятельность, поскольку дома строились, а покупателей не было. В какой-то момент остаток готовых новых квартир даже превысил 500 единиц”, — напомнил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

“То вынужденное снижение темпов строительства дает о себе знать до сих пор. А если добавить к этому повышение стоимости земли под потенциальную застройку, возникший в определенный период неконтролируемый рост цен в строительстве, невероятно медленный процесс рассмотрения документов в местных самоуправлениях, а также чрезмерный рост продажных цен, который даже у самих застройщиков вызывает некоторое удивление, то мы получим общую картину ситуации, свидетельствующей о том, что никто особенно не торопится выходить на рынок с новыми проектами”, — разъяснил он.

“Сегодня мы оказались в ситуации, когда на весь Таллинн вместе с Харьюмаа на продажу выставлено всего немногим более 1 100 новых квартир, из которых уже построено менее ста квартир. Остальные просто куплены, и новых предложений появляется слишком мало, чтобы удовлетворить имеющийся спрос. В свою очередь, январь наступившего года стал также особенным месяцем, поскольку мы имеем дело с первым за многие голы случаем, когда в течение всего месяца не было начато ни одного проекта строительства новых квартир. Если так пойдет и дальше, то через несколько месяцев на рынке просто раскупят все предложения”, — заключил Сооман.