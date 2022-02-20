Секреты ремонта: как правильно выбрать межкомнатную дверь?

На какие смотреть материалы?

Практически все потенциальные покупатели выбирают двери по дизайну и цене. Конечно, это немаловажные факторы, но нужно обращать внимание на то, из чего они сделаны. На рынке представлено немало различных конструкций, которые подойдут под любой бюджет и будут выполнены качественно.

Двери изготавливают из:

шпона и экошпона;

массива дерева;

пластика;

МДФ;

ДВП;

ДСП.

У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки. Важно понять, какие критерии для покупателя главные. Кто-то ставит на экономию и приятный вид, другие — готовы переплатить, но получить еще и защиту от шума, теплоизоляцию, экологичность. Дороже всего обойдутся двери из натурального дерева, но они будут самыми долговечными.

Подробнее об отделке

Лучше всего выбирать межкомнатные двери, которые идут с полной комплектацией и готовой отделкой. Речь идет о наборе фурнитуры, дверной коробке.

Стильно выглядят двери с остеклением, но важно убедиться в том, что материал закаленный, надежный, и не треснет, если кто-то один раз громко хлопнет дверью. Если стекло будет постоянно дребезжать, это значит, что крепление выполнено некачественно.

Двери дополнительно комплектуются ручками, замками, защелками, петлями. Они должны подходить под дизайн конструкции, быть надежными, долговечными. Лучше всего отказаться от пластиковой фурнитуры, так как она довольно быстро деформируется.

В целом эксперты рекомендуют покупателям межкомнатных дверей заранее определиться с тем, какого они должны быть цвета, отделки, дизайна. Это можно понять из общего интерьера помещения. Если он еще не продуман, но уже нужно купить двери, то тогда лучше выбирать что-то нейтральное. Важно помнить, что темные конструкции визуально уменьшат пространство. Если каждый квадратный метр на счету, лучше выбирать бежевые или белые двери. Они сделают помещение более просторным, светлым и легким.