ТАБЛИЦА | Сюрприз! В каком уезде активнее всего заключались сделки с недвижимостью в 2021 году?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что результаты сопоставления количества заключенных в прошлом году сделок купли-продажи недвижимости с численностью населения уездов открывают совершенно иную перспективу.

“При всей многочисленности населения Харьюмаа, бóльшая часть связанных с недвижимостью денег все же вращается в столице и ее окрестностях, да и в пропорциональном соотношении больше сделок заключается с новостройками и вообще с квартирами именно в Таллинне. Вместе с тем, было бы наивно полагать, что остальные уезды будто впали в летаргический сон, и никакого движения в них не происходит”, — сказал Сооман.

“Только один тот факт, что Харьюмаа по степени активности заключения сделок находится всего лишь на предпоследнем месте, свидетельствует о том, что недвижимость в окрестностях столицы чрезмерно подорожала, и слегка высокомерное мнение местных относительно того, что Харьюмаа — это экономический центр и регион, предлагающий любые возможности, уже начало терять под собой почву”, — пояснил Сооман.

Комментируя высокие относительные показатели Ляэнемаа и Сааремаа, руководитель западного региона Pindi Kinnisvara Свен Семпельсон объясняет их тем обстоятельством, что за год в обоих уездах более чем на 50 процентов выросло количество сделок купли-продажи уже застроенных участков земли, предназначенной под жилую застройку, то есть участков, на которых уже есть жилые дома.

“Цифры процентов роста сделок с незастроенными участками предназначенной для жилищного строительства земли и с квартирной собственностью также были двузначными”, — отметил он причины, благодаря которым данные уезды занимают верхние позиции по показателям активности рынка. “В обоих уездах наибольшее число сделок было заключено в административных центрах или их окрестностях”, — добавил он.