На рынке вторичного жилья в крупных городах количество предложений, наконец, начало расти

Аналитик Pindi Kinnisvara Кайри Теэсалу отмечает, что, если в самой низкой точке активности, отмечавшейся на рубеже старого и нового года, на таллиннском рынке “подержанных” квартир на продажу было выставлено всего 1 177 квартир и в Тарту — 263 квартиры, то теперь эти показатели составляют соответственно 1 278 и 315 единиц.

“В качестве причины обычно принято указывать некоторый спад, который, как правило, приходится на рождественский и новогодний период, но в этот раз этого нельзя сказать, поскольку праздники пришлись точно на выходные дни. Реальная же причина заключается в

том, что из-за высоких цен на недвижимость сократилось количество покупателей, и вследствие различных обстоятельств увеличилось количество продавцов (погоня за прибылью, затраты на энергию и пр.). Однако мы верим, что количество предложений будет и дальше постепенно расти, и в скором будущем покупателям уже не придется делать отчаянные попытки переиграть друг друга в ходе аукционов”, — добавила Теэсалу.