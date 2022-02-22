ФОТО | В новом деловом квартале в центре Таллинна будет свой парк и сад на крыше

“Артер — это ориентированное на людей городское пространство в центре Таллинна. Новое место встречи, где рождаются смелые и креативные идеи, оно формирует рабочие места будущего. Это место для предприятий, которые ценят своих сотрудников. Вместе с ними мы создаем более качественную, здоровую и вдохновляющую трудовую среду”, — сказал Аллан Реммелькоор, директор проекта Kapitel.

Помимо офисных помещений, в квартале Артер предусмотрены различные переговорные комнаты, зоны совместного творчества, библиотека, а также дворовые зоны и кафе. Перед зданиями квартала появится городская площадь, на террасе на крыше 15-этажного офисного здания — городской сад площадью 500 м², а в районе бывшего русла реки Хярьяпеа позади квартала — парк, открытый для всех жителей города.

Kapitel в сотрудничестве с лондонским архитектурным бюро StudioN разработал концепцию озеленения внутренних улиц и внутренней площади первого этажа квартала. В квартале откроются три ресторана, в том числе ресторан с террасой на крыше на 28 этаже. В число предлагаемых услуг входит спортивный клуб с бассейном, релаксационными бассейнами, саунами и открытой террасой, оздоровительные и косметические услуги, детская комната с персоналом.

Квартал Артер состоит из зданий в 28, 15 и 9 этажей и примыкающего к ним центрального корпуса с парковочным домом. В квартал общей арендной площадью 38 000 м² войдут 29 000 м² качественных офисных помещений, 6 000 м² различных помещений для общественного питания и обслуживания и 3 000 м² квартир для сдачи в аренду.

Здания с почти нулевым энергопотреблением и экологически чистыми энергетическими решениями спроектированы и строятся в соответствии с высоким уровнем международного стандарта BREEAM Excellent. Для покрытия потребностей зданий в охлаждении и обогреве используются энергетические сваи и центральное холодоснабжение, квартал будут обслуживать 11 лифтов. Архитектор квартала — Мартин Аунин, дизайнер интерьеров — Arhitekt11, генеральный подрядчик строительства — Merko Ehitus Eesti.