ФОТО | В новом деловом квартале в центре Таллинна будет свой парк и сад на крыше
Квартал Лийвалайа, переименованный в Артер, с общей арендуемой площадью 38 000 м² и парком будет достроен осенью 2024 года, сообщает Kapitel. Генеральный подрядчик строительства – Merko Ehitus Eesti.
“Артер — это ориентированное на людей городское пространство в центре Таллинна. Новое место встречи, где рождаются смелые и креативные идеи, оно формирует рабочие места будущего. Это место для предприятий, которые ценят своих сотрудников. Вместе с ними мы создаем более качественную, здоровую и вдохновляющую трудовую среду”, — сказал Аллан Реммелькоор, директор проекта Kapitel.
Помимо офисных помещений, в квартале Артер предусмотрены различные переговорные комнаты, зоны совместного творчества, библиотека, а также дворовые зоны и кафе. Перед зданиями квартала появится городская площадь, на террасе на крыше 15-этажного офисного здания — городской сад площадью 500 м², а в районе бывшего русла реки Хярьяпеа позади квартала — парк, открытый для всех жителей города.
Kapitel в сотрудничестве с лондонским архитектурным бюро StudioN разработал концепцию озеленения внутренних улиц и внутренней площади первого этажа квартала. В квартале откроются три ресторана, в том числе ресторан с террасой на крыше на 28 этаже. В число предлагаемых услуг входит спортивный клуб с бассейном, релаксационными бассейнами, саунами и открытой террасой, оздоровительные и косметические услуги, детская комната с персоналом.
Квартал Артер состоит из зданий в 28, 15 и 9 этажей и примыкающего к ним центрального корпуса с парковочным домом. В квартал общей арендной площадью 38 000 м² войдут 29 000 м² качественных офисных помещений, 6 000 м² различных помещений для общественного питания и обслуживания и 3 000 м² квартир для сдачи в аренду.
Здания с почти нулевым энергопотреблением и экологически чистыми энергетическими решениями спроектированы и строятся в соответствии с высоким уровнем международного стандарта BREEAM Excellent. Для покрытия потребностей зданий в охлаждении и обогреве используются энергетические сваи и центральное холодоснабжение, квартал будут обслуживать 11 лифтов. Архитектор квартала — Мартин Аунин, дизайнер интерьеров — Arhitekt11, генеральный подрядчик строительства — Merko Ehitus Eesti.
В двухэтажной подземной автостоянке и парковочном доме будет в общей сложности 470 парковочных мест, автомойка, крупнейшая в Эстонии крытая стоянка для велосипедов на 90 мест, место для мойки и ремонта велосипедов, раздевалки и душевые. Проект будет полностью завершен в третьем квартале 2024 года, включая общественный городской парк, новую улицу Вески и реконструированный участок улицы Иманта, что обеспечит безопасное и спокойное движение вокруг квартала.
“Введенные в последние годы повышенные санитарные требования к окружающей среде остаются в силе — наши офисные помещения будут оборудованы вентиляцией лучше стандартной, а также редким для эстонских офисных зданий увлажнением воздуха, мы используем дополнительные решения для обеспечения чистоты воздуха в зонах общего пользования. Все для того, чтобы работающие здесь люди были здоровыми и, благодаря этому, более творческими и счастливыми”, — добавил Реммелькур. В офисных помещениях первоклассный микроклимат, чистая высота этажей составляет не менее трех метров, часть офисов имеет полноразмерный стеклянный фасад. Фальшполы позволяют гибко менять планировку и расположение рабочих мест.
“Набирающая популярность концепция 15-минутного города действует и в нашем квартале, и даже более того — мы можем говорить о “городе в нескольких минутах” с точки зрения услуг, потребляемых в течение рабочего дня. Благодаря этому каждый человек, работающий в квартале Артер, еженедельно сэкономит часы драгоценного времени”, — сказал Реммелькоор.