Рынок стран Балтии в 2021 году: Эстония поставила рекорд по количеству продаж и финансовым объемам
Из-за пандемии 2020 год был неуспешным в плане купли-продаж недвижимости во многих странах Европы. Но в 2021 году Эстония вернула себе позиции и даже поставила рекорд не только по количеству продаж, но и по финансовым объемам. А что в Латвии, Литве и Украине? Аналитики эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces рассказывают об исследовании рынков.
Эстония поставила рекорд
По данным Земельного департамента Эстонии, в 2021 году на рынке недвижимости было совершено 71 718 сделок по передаче недвижимости, из них 60 725 сделок купли-продажи. Если сравнивать с 2020 годом, то количество сделок купли-продажи выросло на 21%. Но это не единственный рекорд, который поставила Эстония. Об этом говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.
“В 2020 году, во время пандемии, количество сделок держалось на уровне предыдущих лет. В том году общие транзакции составили 4 млрд евро. Но 2021 год стал рекордным. Общая стоимость сделок увеличилась почти до 6 млрд евро, что стало новым достижением за последние 15 лет. Только в 2006 году в Эстонии был зафиксирован больший рост, который составил 4,7 млрд евро”, — говорит Уманец. — “Конечно, спрос на недвижимость повлиял на цены, которые выросли во всех секторах, от квартир и до домов. И такая тенденция, по нашим данным, сохранится”.
По его словам, в прошлом году почти половину продаж в Эстонии составили квартиры. И цены выросли больше, чем на 20%.
В Латвии стабильный рост
В Латвии, по полученной от Государственной земельной службы информации, в 2021 году было совершено более 59 тысяч сделок. Это на 7% больше, чем в 2020 году, когда было зафиксировано 55 тысяч сделок. Наибольшая часть от всего количества купли-продажи составили квартиры (более 22 тысяч). В прошлом году сумма от реализации квартир составила больше 1 млрд евро.
“Цены на жилье в Латвии в прошлом году выросли от 10 до 20%, в зависимости от секторов. Но всё равно рост цен на жилье не такой весомый как в Эстонии. Поэтому можем прогнозировать дальнейший рост стоимости жилплощади, особенно в новостройках и в квартирах, которым больше 20-30 лет”, — говорит Уманец.
В Литве рынок в стадии разогрева
В 2021 году в Литве было зафиксировано более 160 тысяч сделок на 3,2 млрд евро. Это невероятный рост по сравнению с 2020 годом, когда было осуществлено 129 тысяч сделок. Рост составил чуть больше 24%. Стоит отметить, что в Литве в предковидный 2019 год было зафиксировано 130 тысяч сделок.
“В прошлом году Литва показала очень хороший рост в плане сделок по недвижимости. Этому способствовало то, что рынок более-менее стабилизировался. Низкие процентные ставки по ипотечным кредитам тоже сделали своё дело. Впрочем, многие литовцы инвестировали в новые квартиры, которых не так уж и много на рынке из-за пандемии. Поэтому люди инвестировали свои сбережения в недвижимость, чтобы защитить деньги от инфляции”,— говорит Уманец. — “Но есть один факторы, которые могут в этом году отрицательно повлиять на строительный рынок. Это ужесточение в 2022 году условий ипотеки и увеличение первого взноса до 30%. Из-за этого рынок может несколько “просесть””.