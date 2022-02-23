Рынок стран Балтии в 2021 году: Эстония поставила рекорд по количеству продаж и финансовым объемам

Эстония поставила рекорд

По данным Земельного департамента Эстонии, в 2021 году на рынке недвижимости было совершено 71 718 сделок по передаче недвижимости, из них 60 725 сделок купли-продажи. Если сравнивать с 2020 годом, то количество сделок купли-продажи выросло на 21%. Но это не единственный рекорд, который поставила Эстония. Об этом говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.

“В 2020 году, во время пандемии, количество сделок держалось на уровне предыдущих лет. В том году общие транзакции составили 4 млрд евро. Но 2021 год стал рекордным. Общая стоимость сделок увеличилась почти до 6 млрд евро, что стало новым достижением за последние 15 лет. Только в 2006 году в Эстонии был зафиксирован больший рост, который составил 4,7 млрд евро”, — говорит Уманец. — “Конечно, спрос на недвижимость повлиял на цены, которые выросли во всех секторах, от квартир и до домов. И такая тенденция, по нашим данным, сохранится”.

По его словам, в прошлом году почти половину продаж в Эстонии составили квартиры. И цены выросли больше, чем на 20%.

В Латвии стабильный рост

В Латвии, по полученной от Государственной земельной службы информации, в 2021 году было совершено более 59 тысяч сделок. Это на 7% больше, чем в 2020 году, когда было зафиксировано 55 тысяч сделок. Наибольшая часть от всего количества купли-продажи составили квартиры (более 22 тысяч). В прошлом году сумма от реализации квартир составила больше 1 млрд евро.

“Цены на жилье в Латвии в прошлом году выросли от 10 до 20%, в зависимости от секторов. Но всё равно рост цен на жилье не такой весомый как в Эстонии. Поэтому можем прогнозировать дальнейший рост стоимости жилплощади, особенно в новостройках и в квартирах, которым больше 20-30 лет”, — говорит Уманец.

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