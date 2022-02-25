Квартиры классов энергопотребления А и В стоят на треть больше

Статистика портала Kinnisvara24 демонстрирует, что в активных объявлениях средняя цена квадратного метра таллиннских квартир обладающих энергетической маркировкой классов A и B составляет 3622 евро, квартир с маркировкой классов C и D — в среднем 2800 евро, а квартир более низких классов энергопотребления — в среднем 2345 евро.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, реальные цены сделок могут быть несколько ниже: “Статистика основана на ценах объявлений, размещенных на портале недвижимости. Фактические цены сделок примерно на 5–10% ниже, но в условиях высокого спроса за последний год у покупателей остается не слишком много пространства для торговли, и часто сделки заключают по ценам, указанным в объявлениях изначально”.

“Затраты на строительство и покупку энергоэффективных зданий окупаются благодаря более низким коммунальным счетам. Новые проекты, как правило, имеют более высокий класс энергопотребления, но стоит отметить, что более высокий класс не всегда автоматически означает экономичность”, — сказал Уйбомяэ, добавив, что бывают случаи, когда дом высокого энергетического класса в итоге оказывается более затратным, чем альтернатива более низкого класса. “Одна из причин — оптимальный размер дома — экологический след домохозяйства меньшего размера с чуть более низким классом энергоэффективности может быть меньше, чем у зданий более высокого класса, площадь которых значительно превышает потребности семьи”, — отметил он.

При поиске энергоэффективного дома помимо подходящего размера стоит обратить внимание и на форму здания. “Чем больше площадь стен на единицу площади пола, тем выше будут затраты на отопление. Поэтому стоит отдавать предпочтение компактным зданиям крестообразной или квадратной формы, — сказал Уйбомяэ. — Также стоит подумать об энергоэффективном ремонте, для чего можно ходатайствовать о пособиях и о специальном банковском кредите”.

В настоящее время на портале недвижимости Kinnisvara24 в Таллинне выставлено на продажу 53 квартиры класса энергопотребления А, 302 квартиры класса В и 616 квартир более низких классов энергопотребления.