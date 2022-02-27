Названы преимущества жизни в “бабушкиных” квартирах

Главным плюсом они посчитали низкую стоимость аренды. Одна из съемщиц отметила, что у нее нет посудомойки, а мебель и кухонный гарнитур достаточно старые, но квартира чистая и “без хлама”.

“На мой взгляд, старые обои не доставляют столько моральных страданий, чтобы переплачивать за них”, — подводит итог арендатор.

И арендаторы, и арендодатели отметили, что спокойнее относятся к порче ремонта, если речь идет о старой квартире. “Старые обои и линолеум людей не смущают. А у меня никаких переживаний, что угробят квартиру”, — рассказал один из пользователей.

Жилье с “бабушкиным” ремонтом участники обсуждения назвали хорошим вариантом для тех, кто хочет сэкономить на аренде.