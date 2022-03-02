Пора расставаться: какие инструменты уже не нужны дома

При всем при том регулярно будут возникать обстоятельства, когда что-то потребуется подкрутить, отвинтить, выкрутить, поддеть (например, крышку) и так далее. Например, для того чтобы подтянуть разболтавшуюся розетку, вовсе не обязательно приглашать мастера. Это по силам сделать самому. Но если спектр ваших компетенций на этом будет ограничиваться, то отдавать за шуруповерт весьма немаленькую сумму денег будет излишним. Можно вполне обойтись отверткой со сменными насадками. Ее хватит вам не на один десяток лет, если только она не из “пластилиновой” стали №4 (низкого качества) — в этом случае насадки быстро “слижутся” и перестанут выполнять свою функцию. Поэтому не гонитесь за дешевизной, а приобретите набор из среднего ценового сегмента — это оптимальное соотношение качества и цены.

Вопрос, надо признать, очень спорный, так как и то, и другое востребовано, популярно и эксплуатируется в промышленных масштабах. Но в отличие от сферы строительства, в квартире что отвертки, что шуруповерт используются не так уж и часто. Особенно у тех, кто предпочитает отдать энную сумму стороннему специалисту и получить за это профессиональную услугу.

Сразу оговоримся, что речь идет именно о базовом наборе инструментов. Если же у хозяина дома есть какое-то хобби, скажем, он увлекается деревообработкой, то ручной лобзик ему, конечно, не помешает. Тогда как в обыденной жизни он годами будет пылиться где-нибудь на балконе. То же самое касается периода ремонта — там, возможно, вам придется купить какие-то расходники, инструменты и материалы. Но после окончания работ лучше их утилизировать, подарить, продать или сдать в магазин, если упаковка не вскрывалась. Скажем, ни к чему хранить силиконовые герметики и пистолеты для них, сухие смеси и краска вообще имеют срок годности.

Так какие же инструменты должны быть в наличии у современного собственника в обязательном порядке, а что уже нужно отправить в утиль? Своим опытом формирования домашнего строительного чемоданчика с сайтом “РИА Недвижимость” поделился директор по маркетингу TDM Electric Дмитрий Соловьев.

В современной квартире с бетонными стенами вам они могут понадобится только в качестве символа вашей хозяйственности. Лучше приобрести набор пластиковых ящичков с разными отделами и заполнить их саморезами разного размера, диаметра и назначения — места они занимают немного, а угадать, какой вдруг неожиданно понадобиться, сложно. Поэтому, прикупите на свой вкус каждого вида штук по 10-20-30 — для полок, шкафчиков и телевизоров. Тем более сделать это несложно и недорого — все они продаются на развес.

Так уж вышло, что строитель дней минувших гвозди всячески уважал, любил и применял их везде, где только можно. Но тогда это диктовалось условиями рынка и возможностями строительной отрасли. Сегодня же гвозди в домашнем инструментарии — это, скорее, атавизм, полностью заменяемый саморезами. Лишь у самых ярых приверженцев ГОСТовского изделия 4028-63 они до сих пор могут храниться в жестяной банке.

Как известно, ножовки у нас бывают нескольких видов и спецификаций. Одними можно пилить деревья, другими — рельсы. Но вот нужны ли они в сегодняшних квартирах, где деревянными могут быть только спички? Вопрос очень и очень спорный. Скорее всего, вам они никогда не пригодятся, а что-нибудь грубое (тот же линолеум или сэндвич-панель) отрезать/отпилить можно и строительным ножом. Тем более, что на современном рынке множество видов этого девайса, к которому еще и сменные лезвия прилагаются.

Однако если разграничивать категории выполнения задач, то от молотка вряд ли можно отказаться — сбить лишний цемент во время ремонта, что-то подравнять, наметить, загнуть, подбить и прочее — без молотка тут не обойтись никак. И вкупе с перфоратором они гармонично впишутся в любой мини-набор современного хозяина. Тем более что нынешние молотки — это вам не металлическая болванка на деревянной расклиненной ручке. Сегодня есть и такие модели, с которыми и в космос не стыдно слетать.

Если рассматривать эти инструменты как приборы для пробивания отверстий в стенах, то, однозначно, только перфоратор. Молотком этого не делают уже полвека. Да и не сделаешь это молотком так, как сможет электрический перфоратор.

От чего отказаться не получится



Скорее всего, это будут плоскогубцы. Почему? Да просто потому, что пальцы человека не всегда могут справиться с тем, чтобы что-то подправить, отогнуть, скрутить или выпрямить, а вот этот инструмент как раз для таких целей и предназначен. Откусить лишний кусок провода при замене розетки или выключателя тоже можно ими.

Переставные клещи — это еще один вид инструмента, который желательно и рекомендовано иметь в квартире. Более того, лучше, если они будут сантехническими. Нужны они для профилактики или замены сантехнических узлов или комплектующих. Звучит мудрено, но на самом деле все просто — заменить кран, подкрутить вентиль, подключить стиральную машину и тому подобное.

Клещи этого типа легко масштабируются и могут “усиливаться” силиконовыми насадками, дабы крепления хромированных или латунных кранов не испортить. Удобный и полезный инструмент, при всем при этом не занимающий много места в домашнем “наборе выживальщика”.

Необходимые аксессуары



Ну а теперь поговорим о расходных материалах и дополнительных аксессуарах, без которых также очень сложно обойтись, если требуется по-быстрому организовать какой-нибудь не слишком энергозатратный ремонт или починку.

Как известно, лучше семь раз отмерить, а один — отрезать. Чтобы полноценно следовать этой концепции, необходимо в своем инструментарии иметь рулетку. В целом, ее можно считать и бытовым аксессуаром, так как с ее помощью можно измерять габариты того же чемодана перед отправкой в отпуск.

Еще одна незаменимая вещь в доме — строительный карандаш. Почему карандаш должен быть строительным? Во-первых, он почти всегда квадратный, а значит, не укатится никуда. Во-вторых, его грифель толще и крепче, чем у обычных канцелярских карандашей, но при этом он мягкий, поэтому им можно делать пометки на самых разных поверхностях.

Далее, изолента. О, да! Именно она — синяя каноничная советская, желтая, красная, полосатая, в общем, любая. Назначение у нее одно — заизолировать как следует. Ну или примотать что-то к чему-то. В некоторых смыслах она удобнее, чем скотч, хотя полностью его и не заменит.

Ящик для инструментов. Чтобы все ваши полезные вещи хранились компактно и в одном месте, приобретите инструментальный ящик, причем не обязательно дорогой, но надежный, чтобы закрывающие механизмы не отломались в первый же год эксплуатации. В нем свободно и легко поместится почти все из названного, кроме перфоратора — у него в 90% случаев свой собственный, комфортабельный и ударопрочный ящик.

Некоторые экземпляры строительных чемоданчиков могут оснащаться дополнительными ящичками, отделами с крышечками, различными нишами и пазами, в которых очень удобно хранить саморезы и мелкие детали. И не менее удобно их оттуда доставать при необходимости.