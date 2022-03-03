С марта действуют новые условия поручительства по жилищным кредитам KredEx

С 1 марта действуют новые условия поручительства по жилищным кредитам KredEx. Поручительства стали предлагаться двум новым целевым группам: многодетным семьям и тем, кто покупает жилье в сельской местности. Также KredEx продолжит выдавать поручительства прежним целевым группам: молодым семьям, молодым специалистам, покупателям энергоэффективного жилья, ветеранам Сил обороны и Кайтселийта, а также арендаторам возвращенных домов.

Руководитель направления жилищных кредитов Coop Pank Карин Осипова подтвердила, что при выдаче кредитов Coop Pank рассматривает поручительства для целевых групп KredEx, и объяснила основные изменения: “До сих пор максимальная ставка поручительства по жилищному кредиту KredEx составляла 24%, а требование самофинансирования — 10% от стоимости приобретаемого жилья. С марта условия стали более благоприятными: теперь семьи, имеющие не менее трех детей в возрасте до 19 лет, могут купить жилье всего с 5% самофинансирования. При этом KredEx гарантирует банковский кредит в размере до 40% от стоимости приобретаемого имущества, хотя и на сумму не более 50 000 евро”.

Пример: Многодетная семья хочет купить дом за 100 000 евро. Для этого семья должна иметь 5% самофинансирования, т.е. 5 000 евро, а размер банковского кредита составит 95 000 евро. Банк рассматривает приобретаемый дом в качестве залога по кредиту в размере 85% его рыночной стоимости, т.е. кредит обеспечен недвижимостью на сумму 85 000 евро. KredEx предоставляет поручительство на недостающие 10%, т.е. на 10 000 евро. Таким образом, семья может купить дом за 100 000 евро, внеся первоначальный взнос всего в 5 000 евро.