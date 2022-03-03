С марта действуют новые условия поручительства по жилищным кредитам KredEx
Coop Pank заключил договор о сотрудничестве в отношении выдачи поручительств KredEx по жилищным кредитам, чтобы иметь возможность предложить кредиты с меньшей ставкой самофинансирования новым целевым группам KredEx — многодетным семьям и покупателям жилья в сельской местности.
С 1 марта действуют новые условия поручительства по жилищным кредитам KredEx. Поручительства стали предлагаться двум новым целевым группам: многодетным семьям и тем, кто покупает жилье в сельской местности. Также KredEx продолжит выдавать поручительства прежним целевым группам: молодым семьям, молодым специалистам, покупателям энергоэффективного жилья, ветеранам Сил обороны и Кайтселийта, а также арендаторам возвращенных домов.
Руководитель направления жилищных кредитов Coop Pank Карин Осипова подтвердила, что при выдаче кредитов Coop Pank рассматривает поручительства для целевых групп KredEx, и объяснила основные изменения: “До сих пор максимальная ставка поручительства по жилищному кредиту KredEx составляла 24%, а требование самофинансирования — 10% от стоимости приобретаемого жилья. С марта условия стали более благоприятными: теперь семьи, имеющие не менее трех детей в возрасте до 19 лет, могут купить жилье всего с 5% самофинансирования. При этом KredEx гарантирует банковский кредит в размере до 40% от стоимости приобретаемого имущества, хотя и на сумму не более 50 000 евро”.
Пример: Многодетная семья хочет купить дом за 100 000 евро. Для этого семья должна иметь 5% самофинансирования, т.е. 5 000 евро, а размер банковского кредита составит 95 000 евро. Банк рассматривает приобретаемый дом в качестве залога по кредиту в размере 85% его рыночной стоимости, т.е. кредит обеспечен недвижимостью на сумму 85 000 евро. KredEx предоставляет поручительство на недостающие 10%, т.е. на 10 000 евро. Таким образом, семья может купить дом за 100 000 евро, внеся первоначальный взнос всего в 5 000 евро.
В качестве другого большого изменения KredEx хочет упростить приобретение жилья в сельской местности, и с этой целью была запущена новая услуга. “Покупателям жилья в сельской местности KredEx предлагает поручительство на 80% остатка кредита. При этом банк ожидает от заемщика 10% самофинансирования. Это означает, что на приобретаемый или ремонтируемый дом будет оформлена ипотека в пользу KredEx, а рыночная стоимость залога не будет иметь такого значения, как мы привыкли в случае с прочими жилищными кредитами”, — рассказала Осипова.
Карин Осипова добавила, что в случае использования этой меры банковский кредит будет обеспечен только гарантией KredEx, а 20% жилищного кредита останутся необеспеченными, и покупателю придется учитывать более высокие расходы: “Если за поручительство KredEx обычно уплачивается лишь единовременная плата, то в случае использования этого нового решения в течение всего срока кредитования помимо процентов по кредиту необходимо будет ежемесячно вносить плату по поручительству KredEx в размере 1% от остатка поручительства в годовом исчислении”.
“Например, если семья хочет купить дом в сельской местности, который стоит, скажем, 70 000 евро, но банк считает это место неликвидным и не хочет принимать купленное имущество в качестве залога, проблему решит 80% поручительство KredEx (56 000 евро). Покупатель дома должен будет внести не менее 10% самофинансирования, т.е. 7 000 евро. Таким образом, семья получает банковский кредит в размере 63 000 евро на покупку желаемого дома, из которых 56 000 евро обеспечены Kredex, 7 000 не имеют обеспечения, а 7 000 евро составляет личный вклад покупателя”, — пояснила Осипова.