Статистика: где недвижимость подорожала сильнее всего?

По словам аналитика Uus Maa Игоря Хабала, рост цен в Пыхья-Таллинне продолжится и в этом году. “Такой активности на рынке недвижимости в Пыхья-Таллинне, как в прошлом году, не наблюдалось уже 15 лет. Сейчас наибольшим потенциалом обладает часть района, прилежащая к Пальяссааре. Модный имидж Каламая улица за улицей сдвигается к центру Копли”, — сказал Хабал.

“В Таллинне больше нет мест, в которых можно хоть что-то купить дешево. Но все же квартиры в плохом состоянии, которые находятся в районе улиц Карьямаа и Ситси, пока еще относительно доступны. Если по соседству появятся новые и реновированные дома, спрос вырастет и там”, — добавил Хабал.

“Сейчас, выбирая дом, люди в первую очередь обращают внимание на новостройки и только потом рассматривают предложения на вторичном рынке жилья. Поскольку в этом году новых квартир появится больше, чем в прошлом, уровень спроса немного снизится. Если в 2021 году в Таллинне было построено примерно 2500 новых квартир, то в этом году их планируется 3000, то есть мы выйдем на уровень 2018-2019 годов”, — сказал Хабал.

“Достаточно активная торговля недвижимостью велась не только в Пыхья-Таллинне, но и в Кристийне, где количество сделок за год выросло на 57%, а средняя цена квадратного метра почти на 10%. Количество сделок в Хааберсти увеличилось на 43%, а медианная цена здесь выросла на 13%”, — добавил Хабал.

В прошлом году самая высокая средняя цена за квадратный метр (2918 €) была зарегистрирована в Кесклинне. “Если принять во внимание рост количества новостроек, а также то, по какой цене сейчас бронируются квартиры в Кесклинне, можно предположить, что в этом году медианная цена здесь вырастет до 3100-3200 евро за квадратный метр”, — прокомментировал Хабал.

“Меньше всего объемы продаж изменились в Мустамяэ. Количество сделок здесь увеличилось на 8,8%, а медианная цена на 3,4%. Основной причиной этого является малое количество новостроек”, — сказал Хабал.