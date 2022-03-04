ФОТО | Роскошно! Известная эстонская певица продает дом

По словам Итаки Марии, тренированный слух музыканта очень пригодился в сфере недвижимости. “Я могу лучше слышать пожелания людей и делаю мечту клиента своей целью. Моя страсть — находить решения, поскольку каждое желание, встречающееся с возможностью, дарит всем участникам несравненный опыт достижения успеха”, — рассказала она о том, что именно увлекает ее в работе маклера.

Ранее певица уже пробовала себя в качестве агента по недвижимости. Итака по образованию учитель музыки, но также прошла соответствующее обучение в сфере недвижимости. Однако официально Итака Мария не позиционирует себя как маклер, а просто в случае необходимости помогает знакомым продавать недвижимость.

“Дом — это место, где душа поет. С каждым днем ​​я все больше убеждаюсь в том, что хороший маклер умеет ценить имущество клиента — будь то кусочек Эстонии, первое собственное жилье или дом мечты — на первом месте все равно человек!”, — подчеркнула Итака Мария.

Частный дом площадью более 300 квадратных метров в деревне Раннамыйза Харьюского уезда стоит 1 495 000 евро.

Дом очаровывает зеленью, одновременной близостью к морю и городу. По словам менеджера по маркетингу Kinnisvara24 Мартина Матсберга, дом идеально подходит для семей с детьми, но, учитывая ценовую категорию, в процессе продажи нужно проявить терпение: “Количество сделок с объявлениями в таком ценовом диапазоне во много раз меньше, чем с более дешевой недвижимостью, а огромную роль в достижении успеха играют работа маклера и клиентский опыт”.

Объявление можно увидеть на портале Kinnisvara24.