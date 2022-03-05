Статистика рынка недвижимости: в феврале в трех городах установлены новые ценовые рекорды

По словам аналитика Uus Maa Игоря Хабала, в данный момент квартир, выставленных на продажу в Эстонии, на четверть меньше, чем в феврале прошлого года, из-за чего количество сделок уменьшилось. “Поскольку дефицит продолжается, цены тоже растут, в феврале медианная цена сделок с квартирами по Эстонии составила 1854 евро за квадратный метр, что более чем на 20% больше, чем в прошлом году”, — сказал Хабал.

В Таллинне медианная цена сделок с квартирами выросла на 20,2%, за год достигнув суммы в 2560 евро за квадратный метр. В Тарту рост составил 6% (1895 евро), а в Пярну — 35% (1674 евро). “Единственным крупным городом, сохранившим прошлогодний уровень цен (435 евро за квадратный метр), осталась Нарва. Основная причина — малое количество предложений, из-за чего на ограниченном рынке продавалось большое количество объектов недвижимости в плохом состоянии”, — прокомментировал ситуацию Хабал.

“Положительной новостью для покупателей остается крайне жесткая конкуренция на рынке кредитов и максимально низкие расходы по процентам на жилищные кредиты”, — добавил аналитик.

“Быстрее всего количество сделок с недвижимостью уменьшилось там, где спрос и дефицит держатся на одинаково высоком уровне, то есть у покупателей просто нет выбора. Так происходит в Харьюском, Пярнуском и Тартуском уездах. Количество сделок растет в уездах с солидным количеством вакансий: если сравнить ситуацию с тем, что было в начале 2021 года, то самый активный рост в первые два месяца года продемонстрировали, к примеру, Пылвамаа (+ 39%) и Йыгевамаа (+ 25%)”, — сказал Хабал.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в феврале 2022-го количество сделок с частными домами в Эстонии сократилось почти на четверть (173 сделки). Купля-продажа дач остается на прежнем уровне (44 сделки), а продажи земельных участков сократились почти на 40% (227 сделки).