AVARUST JUURDE. Nagu vanasti kombeks, oli ka Uuskõrtsi talu planeering väga suletud. Pererahvas soovis rohkem avarust ja eemaldas mitu üleliigset seina.
AVARUST JUURDE. Nagu vanasti kombeks, oli ka Uuskõrtsi talu planeering väga suletud. Pererahvas soovis rohkem avarust ja eemaldas mitu üleliigset seina.
Foto: Tiit Koha
Ремонт и стройка
10.03.2022, 08:00

ФОТО | Как старинную рыбацкую хижину 20 лет превращали в удобную для отдыха дачу

 

Живущие в Таллинне Теа и Райнер Рейнберки обожают проводить время в своем загородном доме и выбираются туда как минимум раз в неделю. Но так было не всегда — первое время хутор было невозможно разглядеть за кустами и травой по пояс. Но когда траву скосили, то взгляду хозяев открылся дом, в котором они сразу увидели большой потенциал, пишет Maakodu.

Туули Кейнасте

Дом, который предстояло превратить в пригодное для жизни место, находится в небольшой рыбацкой деревушке Эйсма, в 90 километрах от Таллина. И хотя дом и его окрестности были в полуразрушенном состоянии, семью он просто очаровал. “Здесь родилась моя бабушка и поэтому дом нельзя было просто оставить разрушаться. Мы решили привести его в порядок”, — объясняет Райнер. Плохое состояние дома его не отпугнуло, и он с большим энтузиазмом взялся за дело.

“Мы твердо решили, что сохраним дом таким, каким он был в самом начале”, — рассказывают Теа и Райнер. Они уже 20 лет с переменным успехом строят и ремонтируют дом и говорят, что, он, похоже, так никогда и не будет закончен — всегда есть идеи, что можно было бы сделать еще. Как, например, новая мечта Теи — частный мини-спа.

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