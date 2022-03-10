ФОТО | Как старинную рыбацкую хижину 20 лет превращали в удобную для отдыха дачу

Дом, который предстояло превратить в пригодное для жизни место, находится в небольшой рыбацкой деревушке Эйсма, в 90 километрах от Таллина. И хотя дом и его окрестности были в полуразрушенном состоянии, семью он просто очаровал. “Здесь родилась моя бабушка и поэтому дом нельзя было просто оставить разрушаться. Мы решили привести его в порядок”, — объясняет Райнер. Плохое состояние дома его не отпугнуло, и он с большим энтузиазмом взялся за дело.

“Мы твердо решили, что сохраним дом таким, каким он был в самом начале”, — рассказывают Теа и Райнер. Они уже 20 лет с переменным успехом строят и ремонтируют дом и говорят, что, он, похоже, так никогда и не будет закончен — всегда есть идеи, что можно было бы сделать еще. Как, например, новая мечта Теи — частный мини-спа.