Хотите снять на лето дачу? Некоторые владельцы готовы пустить жильцов даже бесплатно

В социальных сетях то и дело мелькают объявления об аренде дачи или деревенского домика. Совсем недавно жительница Тарту Гертруд Кинна вместе со своим женихом Майком Верклеем и сама искала в соцсетей жилье для съема на лето. Пара ищет дачу в Южной Эстонии и готова платить до 250 евро в месяц.

“Поступило не менее 20 предложений”, — рассказала Кинна. Также в трех случаях владельцы были готовы пустить их пожить без арендной платы. “Люди сказали — приезжайте, живите бесплатно, косите газон и, если захотите, можете покрасить на свой вкус”.