Tartlased Mike Verkleij ja Gertrud Kinna tahavad suveks vahetada portfellid kõblaste vastu ja otsivad Tartumaa metsadesse maamaja.
Tartlased Mike Verkleij ja Gertrud Kinna tahavad suveks vahetada portfellid kõblaste vastu ja otsivad Tartumaa metsadesse maamaja.
ФОТО: Argo Ingver
Недвижимость
21.03.2022, 07:30

Хотите снять на лето дачу? Некоторые владельцы готовы пустить жильцов даже бесплатно

 

В Эстонии за чертой города можно найти для аренды жилплощадь по очень доступным ценам, а в некоторых случаях и вовсе бесплатно, пишет Maaleht.

Эгет Веллесте

В социальных сетях то и дело мелькают объявления об аренде дачи или деревенского домика. Совсем недавно жительница Тарту Гертруд Кинна вместе со своим женихом Майком Верклеем и сама искала в соцсетей жилье для съема на лето. Пара ищет дачу в Южной Эстонии и готова платить до 250 евро в месяц.

“Поступило не менее 20 предложений”, — рассказала Кинна. Также в трех случаях владельцы были готовы пустить их пожить без арендной платы. “Люди сказали — приезжайте, живите бесплатно, косите газон и, если захотите, можете покрасить на свой вкус”.

RusDelfi
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