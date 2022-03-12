Война в Украине и санкции вызвали нехватку материалов на строительном рынке Эстонии

“Строительный металл подорожал на 20% и 30%. И это только на сегодня, спустя неделю или две с тех пор, как цены начали расти и были введены санкции. Похожая история и с древесиной. Все сырье, которое поставлялось из Беларуси, России и Украины, сейчас под большим вопросом. Однако металл в мире не закончился, необходимо переиграть цепочки поставок, после чего станут известны новые цены. Мы сейчас на том этапе нашего строительства, что можно контролировать ситуацию, но стоимость работ однозначно вырастет”, — сказал “Актуальной камере” председатель правления Merko Eesti Иво Волков.

Председатель правления Nordecon Герд Мюллер отметил, что цены на строительные материалы скачут совершенно необоснованно: “Если сегодня что-то необходимо, то этот материал откуда-то достанут, но по совершенно невероятной цене. Чтобы сбалансировать цены, необходимо найти новые цепочки поставок, новых производителей. Это предположительно можно сделать в течение нескольких месяцев. Однако новый товар начнет поступать еще через пару месяцев или даже полгода после этого”.

Все это означает, что объемы строительства в этом году значительно снизятся по сравнению с прошлым годом, возможно, что на несколько десятков процентов, считает глава Союза строительных предприятий Эстонии Индрек Петерсон.

“У предпринимателей пока еще есть работа, у кого на три месяца, у кого на шесть. Однако сейчас сложно предсказать, что будет с новыми объектами. Тревожатся сейчас и заказчики, и предприниматели. Да и с девелоперскими проектами сейчас возникают проблемы, особенно если проект был продан заранее и стройка еще идет. В таком случае стоимость строительства возрастет. Создание новых проектов сейчас связано с существенно большими рисками, чем полгода назад”, — отметил Петерсон.