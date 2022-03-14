Фирма Урмаса Сыырумаа и Таллиннский порт будут вместе развивать территорию вокруг Адмиралтейского бассейна
Фирма Урмаса Сыырумаа US Real Estate и Таллиннский порт заключили договор о праве застройки сроком на 50 лет для развития расположенной возле Адмиралтейского бассейна территории по адресу Лаэва, 5.
По словам исполнительного директора US Real Estate Ааво Кокка, на участке будет построен трехэтажный ресторан, который получит название La Marina. “Наша цель — создать превосходное место для встреч на участке с невероятными видами, где местные жители и туристы могут насладиться поздним завтраком, деловым обедом в будний день или расслабиться вечером на солнечных террасах с лучшими видами”, — сказал Ааво Кокк.
В конце 2021 года компания US Real Estate выиграла объявленный Таллиннским портом аукцион на право застройки. “Целью аукциона было найти застройщика с сильным и четким видением, готового превратить расположенную на участке старую и “уставшую” постройку в отличное коммерческое здание и сделать окрестности привлекательным городским пространством как для наших пассажиров, так и для всех горожан”, — сказал председатель правления Таллиннского порта Вальдо Калм.
Здание приморского ресторана La Marina спроектировал архитектор Пеэтер Пере. Трехэтажное коммерческое здание будет иметь 1068 м2 арендуемой площади и более 700 м2 террас. Строительство будет завершено к лету 2024 года.
Ресторан La Marina дополнит в портфеле US Real Estate офисное здание Golden Gate, строительство которого будет завершено в 2024 году, и участок недвижимости на Ахтри, 3. Строительство La Marina и Golden Gate поддерживает развитие портового района Таллинна, чтобы создать в районе порта Ванасадам городское пространство, которое станет визитной карточкой Таллинна и всей страны, а также новым центром притяжения для горожан.