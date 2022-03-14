ФОТО и ВИДЕО | “Путин иди на ***”. Демонстранты захватили дом бизнесмена Дерипаски в Лондоне

“Протестующие сегодня заняли особняк российского олигарха стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов через несколько дней после того, как миллиардер попал под жесткие санкции”, — сообщает 14 марта Daily Mail.

По данным издания, сквоттеры вывесили украинские флаги и плакаты на здании по адресу: Белгрейв-сквер, 5. На особняке теперь написано “Имущество освобождено” и “Путин иди на ***”.

Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Великобритания 10 марта включила в санкционный список владельца лондонского футбольного клуба “Челси” Романа Абрамовича, руководителя компании “Роснефть” Игоря Сечина, предпринимателя Олега Дерипаску и других российских физлиц.

Как пишет Русская служба Би-би-си, десятки журналистов собрались у резиденции Олега Дерипаски в районе Белгравиа в Лондоне, захваченной протестующими в ночь на 14 марта. Здание оцеплено полицейскими, подойти ко входу невозможно.

“Путин, иди [нафиг]”, — можно прочитать на полотне красной ткани, свисающей с балкона здания (на украинском и английском). На балконе собрались трое протестующих, на них надеты маски.

Они не разглашают, откуда родом, судя по всему один из них — гражданин Литвы.

“Мы хотим открыть здесь центр для беженцев, поскольку британские власти не смогли помочь тем, кому это помощь нужна сейчас больше всего”, — говорит один из них.

“Позор Прити Пател (глава МВД Британии), позор правительству!” — кричат они.

По словам одного из протестующих, всего в здании сейчас находятся пять человек и уходить они никуда не собираются: “Мы сделали все согласно правилам, полиция не может нас выгнать”.