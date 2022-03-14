ФОТО и ВИДЕО | “Путин иди на ***”. Демонстранты захватили дом бизнесмена Дерипаски в Лондоне
Активисты в Лондоне ворвались в особняк, который, по некоторым данным, может принадлежать семье Олега Дерипаски, пишет “Фонтанка” со ссылкой на Daily Mail.
“Протестующие сегодня заняли особняк российского олигарха стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов через несколько дней после того, как миллиардер попал под жесткие санкции”, — сообщает 14 марта Daily Mail.
По данным издания, сквоттеры вывесили украинские флаги и плакаты на здании по адресу: Белгрейв-сквер, 5. На особняке теперь написано “Имущество освобождено” и “Путин иди на ***”.
Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.
Великобритания 10 марта включила в санкционный список владельца лондонского футбольного клуба “Челси” Романа Абрамовича, руководителя компании “Роснефть” Игоря Сечина, предпринимателя Олега Дерипаску и других российских физлиц.
Как пишет Русская служба Би-би-си, десятки журналистов собрались у резиденции Олега Дерипаски в районе Белгравиа в Лондоне, захваченной протестующими в ночь на 14 марта. Здание оцеплено полицейскими, подойти ко входу невозможно.
“Путин, иди [нафиг]”, — можно прочитать на полотне красной ткани, свисающей с балкона здания (на украинском и английском). На балконе собрались трое протестующих, на них надеты маски.
Они не разглашают, откуда родом, судя по всему один из них — гражданин Литвы.
“Мы хотим открыть здесь центр для беженцев, поскольку британские власти не смогли помочь тем, кому это помощь нужна сейчас больше всего”, — говорит один из них.
“Позор Прити Пател (глава МВД Британии), позор правительству!” — кричат они.
По словам одного из протестующих, всего в здании сейчас находятся пять человек и уходить они никуда не собираются: “Мы сделали все согласно правилам, полиция не может нас выгнать”.