Бренд аренды жилья Nestin Rent меняет название на Scandium Living: он будет охватывать 2000 квартир

Компания, до сих пор в основном управлявшая квартирами, находящимися в собственности Scandium Kinnisvara, расширила свою деятельность, и теперь она будет предлагать услугу по управлению арендой и для других крупных собственников недвижимости. В течение ближайших трех лет портфель планируется расширить до 2000 съемных квартир.

В 2021 году в портфеле специализирующейся на управлении жилым имуществом компании Scandium Living было 105 квартир на четырех различных объектах. Цель компании — резко увеличить свой портфель, взяв под опеку своей опытной команды как новые наемные дома, так и арендные портфели инвесторов по недвижимости.

Ильдико Сиймон, менеджер по обслуживанию Scandium Living: “В условиях пандемии коронавируса деятельность нашей компании Scandium Living остается очень успешной — мы наблюдаем высокую заполняемость домов, прекрасный уровень удовлетворенности жильцов, а также положительные отзывы инвесторов. В 2021 году мы много сделали для автоматизации процессов, расширения команды и развития систем, благодаря чему мы полностью готовы к существенному расширению нашего портфеля”.

Изменение названия с Nestin Rent на Scandium Livinguk было осуществлено исходя из конкретного четкого видения. “Наша цель — продолжать рост, чтобы стать известным брендом по аренде, действующим по всей Европе. Так как входящая вместе с нами в концерн Scandium Grupp компания Scandium Kinnisvara тоже активно смотрит за пределы Эстонии, и наши команды с энтузиазмом пользуются компетенциями друг друга, для нас совершенно логично сделать этот шаг совместно, — Объяснил Сиймон. — Благодаря опыту Scandium Kinnisvara по девелопменту великолепных обустраиваемых исходя из отзывов арендаторов наемных домов, мы можем предлагать необходимую компетенцию и для наших инвесторов по недвижимости — от нахождения подходящих участков, до предложения услуг по управлению наемным домом и имуществом. Наша команда обладает обширным опытом разработки, запуска и управления услугами по размещению, и теперь мы можем предлагать эти ноу-хау и нашим новым партнерам”.