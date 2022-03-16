ФОТО | Абрамович не может заплатить Елизавете II за аренду земли, где стоит его лондонский особняк

По данным изданий, российский миллиардер должен ежегодно платить в казну Великобритании около £10 тыс. за землю, которая находится в собственности короны. Формально собственником владений считается монарх, что наделяет землю статусом государственного имущества.

В случае образования задолженности предприниматель может потерять и этот актив, пишут издания.

В общей сложности в доме 15 спален, уточняет Mail Online. Построенный в 1848 году особняк расположен в садах Кенсингтонского дворца, неподалеку от дома принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, пишет газета.

Великобритания ввела санкции против нескольких российских бизнесменов, в том числе Абрамовича, 10 марта. Лондон подозревает предпринимателей в связи с Кремлем и лично с президентом Владимиром Путиным. Активы Абрамовича в Великобритании заблокировали, а ему самому запретили въезжать в страну.

Абрамович владеет инвестиционной компанией Millhouse. Согласно оценкам Forbes, он занимает 12-ю строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России с состоянием $14,5 млрд. Кроме того, миллиардер владеет долями в металлургической компании Evraz и сети супермаркетов “Азбука вкуса”, а также английским футбольным клубом “Челси”. Помимо этого Абрамовичу принадлежит коммерческая недвижимость.

После введения санкций против России, но не против лично Абрамовича, тот принял решение продать “Челси” “в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба”. Предприниматель еще владеет им с юридической точки зрения, но правительство Великобритании разъяснило, что “Челси” может участвовать в матчах.