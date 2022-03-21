Недвижимость
21.03.2022, 15:10

Новостройки — суперзвезды кризисного периода. Стоимость квартир ожидает резкий рост

 
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Ilmar Saabas
Вследствие вызванных военными действиями сложностей с поставками строительных материалов и нехватки рабочей силы крайне мало объектов нового строительства, которым удается соблюдать график выполнения работ. Кроме того, было остановлено большое количество проектов, строительство которых еще даже не начиналось. При этом можно ожидать еще большего дефицита

“Рынок новостроек, который и без того страдает от недостатка предложений, вследствие нынешней недоступности металла и иных строительных материалов оказался в совершенно экстраординарной ситуации. Пару лет назад на рынке жилой недвижимости Таллинна и Харьюмаа предлагалось примерно 2 500 новых квартир. До начала военных действий этот показатель немногим превышал 1 000 единиц, и через несколько месяцев мы, вероятно, увидим, что на весь город на продажу будет выставлено всего несколько сотен новых квартир, поскольку нового товара больше вообще не поступает, а построение новых цепочек поставок может растянуться, по меньшей мере, на 4–6 месяцев”, — предположил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

“Совершенно очевидно, что стоимость оставшихся новых квартир взлетит значительно выше нынешней, и для обычного человека этот сегмент рынка на протяжении длительного времени станет просто недоступным. Состоятся новые аукционы на строительных объектах, на которых состоятельные люди во имя новых квартир до потери сознания будут “колотить” друг друга пачками денежных купюр”, — прогнозирует Сооман.

RusDelfi
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