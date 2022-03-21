Новостройки — суперзвезды кризисного периода. Стоимость квартир ожидает резкий рост
“Рынок новостроек, который и без того страдает от недостатка предложений, вследствие нынешней недоступности металла и иных строительных материалов оказался в совершенно экстраординарной ситуации. Пару лет назад на рынке жилой недвижимости Таллинна и Харьюмаа предлагалось примерно 2 500 новых квартир. До начала военных действий этот показатель немногим превышал 1 000 единиц, и через несколько месяцев мы, вероятно, увидим, что на весь город на продажу будет выставлено всего несколько сотен новых квартир, поскольку нового товара больше вообще не поступает, а построение новых цепочек поставок может растянуться, по меньшей мере, на 4–6 месяцев”, — предположил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
“Совершенно очевидно, что стоимость оставшихся новых квартир взлетит значительно выше нынешней, и для обычного человека этот сегмент рынка на протяжении длительного времени станет просто недоступным. Состоятся новые аукционы на строительных объектах, на которых состоятельные люди во имя новых квартир до потери сознания будут “колотить” друг друга пачками денежных купюр”, — прогнозирует Сооман.