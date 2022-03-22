Женщина отдала 8000 евро строителю и осталась без денег и ремонта

Ирине в наследство досталась небольшая квартира в Мустамяэ, которую ей нужно было привести в порядок как можно скорее. Так как бригада, с которой женщина изначально хотела сотрудничать, отказалась из-за слишком маленького объема работ, она решила поискать мастеров в интернете.

Красиво говорил

“Сначала я стала искать по знакомым. Мне насоветовали много мастеров, я всем звонила, узнавала. Но мне либо называли высокую цену, либо говорили, что смогут приступить только в марте. А это был декабрь, и мне надо было к февралю уже все закончить, я планировала уехать, — объясняет Ирина. –Тогда я пошла в интернет. На сайте Okidoki мне попалось объявление, в котором обещали выполнить любые строительные работы. Я позвонила, мне сразу ответил мужчина, Эдуард Станчик, сказал, что у него бригада 10 человек, готовы все сделать быстро, но надо посмотреть квартиру”.

Женщина рассказывает, что мастер, оценив объем работ, озвучил цену в 10 000 евро вместе с материалами. Так как Ирине нужно было сделать все быстро, она согласилась. На следующий день они заключили договор с предоплатой в 50%.

“Пока я читала договор, Станчик уже привел на квартиру рабочего, который снимал старый ламинат. В общем, показывал, что работы уже начались. Мы поговорили, я проверила его ID-карту, сфотографировала и отдала 5000 евро наличными, — вспоминает заказчица. — Эдуард вел себя так уверенно, так хорошо говорил, обещал присылать фотоотчеты каждый вечер, и у меня даже мысли не возникло, что что-то может быть не так. Единственное, что на счет не хотел деньги, сказал, что все-таки налоги не хотел бы платить”.

В первые дни в ее квартире действительно шел ремонт, там трудились рабочие, но потом Станчик позвонили Ирине и предложил встретиться по деловому вопросу.