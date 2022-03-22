Женщина отдала 8000 евро строителю и осталась без денег и ремонта
Заказав услуги по ремонту, Ирина Чайка не подозревала, что останется и без солидной суммы, и с голыми стенами. Эдуард Станчик взял у нее деньги, но не довел работу до конца и пропал. Как оказалось, Ирина не единственная, с кем отсидевший в свое время за мошенничество мастер ремонтов поступил похожим образом. Сам он свою вину отрицает и обещает вернуть всем деньги, ведь исправился и заслужил второй шанс. Можно ли обезопасить себя от подобных проблем, заключая с рабочими договор о ремонте, разбиралась “МК-Эстония”.
Ирине в наследство досталась небольшая квартира в Мустамяэ, которую ей нужно было привести в порядок как можно скорее. Так как бригада, с которой женщина изначально хотела сотрудничать, отказалась из-за слишком маленького объема работ, она решила поискать мастеров в интернете.
Красиво говорил
“Сначала я стала искать по знакомым. Мне насоветовали много мастеров, я всем звонила, узнавала. Но мне либо называли высокую цену, либо говорили, что смогут приступить только в марте. А это был декабрь, и мне надо было к февралю уже все закончить, я планировала уехать, — объясняет Ирина. –Тогда я пошла в интернет. На сайте Okidoki мне попалось объявление, в котором обещали выполнить любые строительные работы. Я позвонила, мне сразу ответил мужчина, Эдуард Станчик, сказал, что у него бригада 10 человек, готовы все сделать быстро, но надо посмотреть квартиру”.
Женщина рассказывает, что мастер, оценив объем работ, озвучил цену в 10 000 евро вместе с материалами. Так как Ирине нужно было сделать все быстро, она согласилась. На следующий день они заключили договор с предоплатой в 50%.
“Пока я читала договор, Станчик уже привел на квартиру рабочего, который снимал старый ламинат. В общем, показывал, что работы уже начались. Мы поговорили, я проверила его ID-карту, сфотографировала и отдала 5000 евро наличными, — вспоминает заказчица. — Эдуард вел себя так уверенно, так хорошо говорил, обещал присылать фотоотчеты каждый вечер, и у меня даже мысли не возникло, что что-то может быть не так. Единственное, что на счет не хотел деньги, сказал, что все-таки налоги не хотел бы платить”.
В первые дни в ее квартире действительно шел ремонт, там трудились рабочие, но потом Станчик позвонили Ирине и предложил встретиться по деловому вопросу.
“Когда мы увиделись, он стал рассказывать, что сейчас такие большие скидки в магазинах, конец декабря, что можно закупить все по хорошим ценам. Попросил еще 3000 евро. Я сначала сомневалась, ведь сумма немаленькая и сразу надо ее отдать. Но Станчик так грамотно вешал мне лапшу на уши, что я пошла и вынесла ему еще 3000 евро. С этого момента он исчез, — констатирует женщина. — Это было 24 декабря, потом 25, 26, потом Новый год… Я списала все на праздники. Писала ему СМС, он не отвечал. После 10 января я написала, что обращусь в полицию. Тут он стал звонить и угрожать мне. Потом сказал, что придет и будет делать ремонт, приведет завтра работников. Завтра приходит, работников нет, он обещает, что опять завтра… И так несколько дней подряд”.
Дело дошло до полиции
В какой-то момент уже в конце января терпение Ирины лопнуло, и она написала заявление в полицию. Также женщина обратилась к юристу, который посоветовал ей через СМС расторгнуть договор с Эдуардом.
“Я написала, что расторгаю договор. Станчик сразу же ответил, что согласен и написал, что, по договору, сумма возврата составляет 5641,20 евро и будет возвращена мне на счет в течение пяти
рабочих дней. Это было седьмого февраля. До сих пор никаких денег мне не поступало, да их и не будет, это 100%, — считает заказчица. — Когда я осталась без денег и стала искать в интернете информацию о Станчике, оказалось, он уже отсидел за такие же дела. И что сейчас есть много пострадавших, которых он кинул на деньги. Даже рабочим, которые были на моей квартире, он не заплатил. Мне самой пришлось отдавать им 500 евро. Я считаю, что таких людей надо изолировать от общества”.
Действительно, Ирина не единственная, кто ждет от Эдуарда Станчика обещанных денег. Михаил работал на одном из объектов под его руководством, но не получил заработанные 700 евро.
“Он вышел на меня по объявлению в интернете. Я не первый раз так работаю, и все всегда было хорошо. Никакого договора, естественно, не было. Я должен был сделать демонтажные работы в ванной. Есть свидетели, что я там работал, соседи видели. Все выполнил, но 700 евро мне Станчик не заплатил. Сказал сначала, что приболел, отдаст попозже, потом еще попозже, и так и не заплатил. А это все-таки немаленькая сумма, не 100 евро, — говорит Михаил. — Так и владельца этой квартиры, где я работал, он тоже обманул. Взял предоплату и пропал. Почти 3000 должен”.
Анатолий, владелец квартиры, подтверждает, что Эдуард Станчик взял у него деньги, но не выполнил ремонт.
“Он мне недавно выслал СМС, что будет возвращать деньги частями по 400 евро в неделю. Всего сумма долга 2650 евро”, — рассказывает мужчина.
Первая сумма должна была быть отдана в пятницу, 18 февраля, но никаких денег Анатолий не увидел. Ирина как пострадавшая с самой крупной суммой ищет и других людей, которым Эдуард Станчик должен деньги, чтобы подать коллективное заявление. Она даже разместила объявление в интернете и просит связаться с ней других пострадавших по электронной почте chaikairyna@outlook.com.
Заболел и не успел в срок
Сам Эдуард Станчик опровергает обвинения в свой адрес и считает, что на него накинулись только лишь из-за его прошлого, но деньги он всем обещает вернуть.
“В квартире Ирины мы сделали весь необходимый демонтаж и полы до Нового года. А после Нового года я заболел. Это официально подтверждено семейным врачом. Где-то две недели я болел, а сроки в договоре стояли до первого февраля. Поставил на квартиру рабочих, поставил им материалы. Рабочие делали работу, я шел на поправку. Сказал Ирине, что по срокам мы не успеваем, объяснился, но она начала давить на эти сроки. Объявила, что нашла в интернете информацию обо мне, что я сидел. Эта информация открытая, фамилию я не менял и ничего не скрываю. Каждый может задать мне вопрос, если что-то хочет спросить”, — говорит Эдуард.
По его словам, Ирина договорилась с рабочими напрямую и стала им платить.
“От меня она хочет всю сумму. На мое предложение посчитаться по чекам и по проделанной работе Ирина отвечает угрозами, говорит, что я мошенник. Но ведь часть денег потрачена уже на ее квартиру, материал был привезен. Ирину это не волнует, она хочет 8000 обратно, ни копейкой меньше, — сетует мужчина. — Она обращалась в полицию, мне звонили из полиции, но честно было бы посчитать, сколько я потратил”.
Деньги обещает всем вернуть
Эдуард добавляет, что готов расторгнуть договор и вернуть обещанные 5641,20 евро. И не вернул он их в течение пяти дней, как написал, только потому что не получил от Ирины ответ, что она с этим согласна.
“Пусть напишет, что она согласна и не имеет ко мне претензий”, — заявляет ремонтник.
Ирина при этом говорит, что делала оценку у независимых рабочих, и сумма затрат на материалы и работы на ее объекте не превышает 1000 евро, поэтому на возврат лишь 5641 евро соглашаться не намерена.
Что касается Михаила, Станчик говорит, что на объекте были проблемы, рабочий затопил соседку снизу, поэтому пока не получит подтверждение о том, что у той нет претензий, не может рассчитаться с Михаилом.
“Исполнитель договора я, и на меня будут жаловаться. Кроме того, человек мне не предоставил документы на вывоз мусора, хотя мы договаривались. А как я ему буду платить без бумаг?” — продолжает Эдуард.
На вопрос, почему Михаил не получил деньги за демонтаж, который он точно выполнил, Станчик отвечает, что они не виделись больше: “Сначала у него дела, потом у меня дела. Вот я закрою вопрос и увижусь тогда”. Анатолию Эдуард обещает перевести деньги, но каким образом и в какой сумме, говорить отказывается.
“На меня все набросились из-за моего прошлого. Да, было дело. Но я отсидел за это, я понес наказание. Что теперь, я не заслуживаю второго шанса? Я не мог исправиться? Мне что, из страны уехать? Я тут родился и всю жизнь прожил, я не хочу скрываться, — заявляет Станчик. — Я болел много, до сих пор по врачам хожу. Но я не отказываюсь возвращать деньги, просто мне нужно время”.
Договор ничего не гарантирует
Можно ли составить договор с ремонтной бригадой таким образом, чтобы подстраховать себя? Руководитель юридического бюро Progressor юрист Данил Липатов говорит, что, заключая договор, мы всегда допускаем определенные риски.
“Чтобы их минимизировать, нужно заранее проверить партнера по договорным отношениям, насколько он добропорядочен, поискать информацию о нем в открытых источниках. Когда мы заключаем договор со строительной фирмой, у которой хорошая репутация, эти риски понижаются. Если мы заключаем договор с физическим лицом, о котором ничего не знаем, то мы допускаем тот риск, что отдадим деньги и не получим ничего взамен, — констатирует юрист. — Если мы говорим о нарушении условий договора, то такая ситуация предполагает, что одна из сторон может от договора отступить и получить обратно определенную сумму”.
Если сторона не исполняет условий договора, единственный выход, по словам Данила Липатова, обращаться в суд. Но на практике, отмечает юрист, если речь идет о частном лице, у которого нет дохода, пострадавшая сторона может обратиться в суд, который присудит вернуть деньги, однако это решение невозможно будет исполнить, так как у ответчика ничего нет.
“В данных случаях человек был наказан за мошенничество, поэтому можно предположить, что он и здесь изначально не планировал выполнять работы, а совершил действия мошеннического характера. В такой ситуации можно обратиться в полицию и заявить, что было совершено преступление, там должны обратить внимание на факт предыдущего мошенничества. Если же мы говорим о человеке, который в поле правоохранительных органов ранее не попадал, в возбуждении дела наверняка откажут, так как речь идет о гражданско-правовом споре, и в этом случае нужно обращаться в суд”, — объясняет Данил Липатов.
К сожалению, констатирует юрист, в условиях договора обезопасить себя полностью невозможно — можно сделать очень хороший договор, в котором будет предусмотрено все, но в случае его нарушения получить деньги все равно будет возможно лишь через суд.
Обращайтесь в полицию
Судя по обсуждениям в социальных сетях, есть и другие люди, которым Эдуард Станчик должен деньги. Однако полиция не раскрывает третьим лицам информацию о том, сколько было подано заявлений на кого-либо и подавались ли они вообще, об этом может узнать только сам заявитель.
Если человек подозревает, что стал жертвой имущественного виновного деяния, так квалифицируются преступления такого рода, в полиции рекомендуют подать официальное заявление на сайте Департамента полиции и погранохраны или по электронной почте ppa@politsei.ee.
“Заявление рассматривают в предусмотренные законом сроки и о дальнейших шагах, например, начато делопроизводство или нет, заявителю сообщают персонально, — говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан. — Если заявитель не согласен с решением полиции, у него есть право оспорить его в окружной прокуратуре своего региона в течение 10 дней со дня получения извещения”.
Если был заключен договор между частными лицами или предприятием и частным лицом о получении каких-то товаров или услуг, и эти договоренности не выполняются или выполняются частично, то для защиты своих прав, добавляет Корпан, можно обратиться в суд в частном порядке. Жалобу на предприятие или лицо, оказывающее услуги, но не выполняющее свои обязательства, следует подать в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.