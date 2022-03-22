ФОТО | Дома для 176 семей! Началось строительство жилого района в Виймси

По состоянию на март получены все необходимые разрешения на строительство и заключен договор о строительстве дороги, в соответствии с которым к августу будет проложен подъездной путь. Также ведется проектирование зданий и инфраструктуры, которое планируется завершить весной. Помимо этого, подаются ходатайства о выдаче разрешений на строительство первых зданий, чтобы уже осенью можно было залить фундамент.

“Хотя на данный момент имеются некоторые сложности, в целом все идет по плану. Ковш пока еще не копает, но подготовительные работы уже проведены”, — прокомментировал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.

Застройка жилого района Вяйке Таани отличается от других застроек своей новаторской концепцией. Кроме того, по словам исполнительного директора предприятия-застройщика, этот район, вероятно, заложит основу для новых стандартов. До сих пор многие застройщики нового жилья практиковали типичные решения, но Avalon считает, что жилье человека является отражением его внутреннего мира и что застройщик не может решать все за собственника жилья.

“Сектор застройки быстро меняется, и для того чтобы работа была продуктивной, нужно не отставать от этих изменений и проявлять гибкость. Мы хотим, чтобы будущие собственники жилья имели возможность участвовать в процессе создания жилья, поскольку потребности и предпочтения людей при выборе местожительства различаются так же, как различаются сами люди”, — произнес Кийли.

Новая застройка будет включать в себя 101 частный дом, 29 боксов рядного жилого дома, 46 квартир, детский сад, зоны для отдыха и занятия спортом, рекреационные зоны, а также многое другое, что необходимо семье для жизни. Первые здания будут готовы летом 2023 года.