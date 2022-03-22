ФОТО | Дома для 176 семей! Началось строительство жилого района в Виймси
Предприятие, занимающееся жилищным строительством, Avalon создаст в Виймси, в Яигрумяэ, уникальную жилую среду для 176 семей, каждая из которых может выразить свое мнение касательно строительства своего жилья. Первые большие шаги в строительстве жилого района под названием Вяйке Таани (Väike Taani — “Маленькая Дания”) уже сделаны, и такая важная веха как запуск строительных работ пройдена.
По состоянию на март получены все необходимые разрешения на строительство и заключен договор о строительстве дороги, в соответствии с которым к августу будет проложен подъездной путь. Также ведется проектирование зданий и инфраструктуры, которое планируется завершить весной. Помимо этого, подаются ходатайства о выдаче разрешений на строительство первых зданий, чтобы уже осенью можно было залить фундамент.
“Хотя на данный момент имеются некоторые сложности, в целом все идет по плану. Ковш пока еще не копает, но подготовительные работы уже проведены”, — прокомментировал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.
Застройка жилого района Вяйке Таани отличается от других застроек своей новаторской концепцией. Кроме того, по словам исполнительного директора предприятия-застройщика, этот район, вероятно, заложит основу для новых стандартов. До сих пор многие застройщики нового жилья практиковали типичные решения, но Avalon считает, что жилье человека является отражением его внутреннего мира и что застройщик не может решать все за собственника жилья.
“Сектор застройки быстро меняется, и для того чтобы работа была продуктивной, нужно не отставать от этих изменений и проявлять гибкость. Мы хотим, чтобы будущие собственники жилья имели возможность участвовать в процессе создания жилья, поскольку потребности и предпочтения людей при выборе местожительства различаются так же, как различаются сами люди”, — произнес Кийли.
Новая застройка будет включать в себя 101 частный дом, 29 боксов рядного жилого дома, 46 квартир, детский сад, зоны для отдыха и занятия спортом, рекреационные зоны, а также многое другое, что необходимо семье для жизни. Первые здания будут готовы летом 2023 года.
Данная застройка хорошо подойдет для тех людей, которые хотят сохранить связи с городской жизнью, живя при этом в более тихом месте. Этот жилой район, который будет располагаться на границе города, подарит людям возможность жить посреди природы, а всего в нескольких километрах от него будут находиться тропы здоровья болота Соосепа и Пирита. Также здесь будет обеспечено удобное транспортное сообщение.
Автором архитектурного решения зданий является архитектурное бюро Apex (Apex Arhitektuuribüroo OÜ) в составе Сигне Китс, Мартина Леппьлаана, Мярта Марипуу, Ове Оот и Сильвера Соэ.