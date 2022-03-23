Цены покупки квартир все еще растут, но количество сделок снижается

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, еще в январе составлял 1 933 евро/м². Если в январе в

индексированных городах было совершено 1 235 сделок с квартирной собственностью, то в феврале их количество достигло 1 220. Для сравнения — в феврале 2021 года в индексированных городах было совершено 1 329 сделок с квартирной собственностью.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2021 года, индекс расположен на 0,4 процента ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²) индекс Pindi находится выше на 221 процент.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что до сих пор на рост цен влиял дефицит товара, однако принимая во внимание осторожность покупателей, период стремительного роста цен, вероятно, уже пройден. “Нет никакой надежды на то, что март продемонстрирует существенный рост активности на рынке. Выбор, вероятно, повысится, и покупателям больше не придется заключать сделки со сверхзвуковой скоростью. На сегодняшний день разогрелся скорее рынок недвижимости, сдаваемой в аренду, однако, то, как долго это продлится, зависит не от местного потребителя, а от общей ситуации в мире”, — добавил Сооман.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем семнадцатилетней истории.