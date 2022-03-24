Сюрприз: несмотря на рост цен в Эстонии покупают квартиры все большего размера

На рынке недвижимости как в Таллинне, так и в Тарту и Пярну удел маленьких квартир за десять лет значительно снизился.

“Данные не подтверждают предположение, что при росте цен на строительство и недвижимость в целом люди будут отдавать предпочтение маленьким квартирам”, — подчеркнул Ингмар Саксинг, член правления LVM Kinnisvara. “Удельный вес мелких, до 40 кв. м квартир, в сделках недвижимости уменьшился во всех трёх городах, а доля средних, в 41 — 70 кв. м, растёт”.

Одну из причин данного явления Саксинг видит в демографических процессах. “Над двадцатилетними, живущими обособленно молодыми людьми, сияет огромная брешь в пирамиде населения”, — подчёркивает он.“Сюда же относятся дети крупнейшего в ближайшей истории бума деторождения, в возрасте тридцати с небольшим, т.е. в период создания семьи и становления платежеспособными”.

В Таллинне, в разных частях города существуют и другие тренды, например в статистике сделок по Хааберсти и Кесклинн уменьшается удел и средних квартир, а растёт число крупных, более 70 кв. м квартир.