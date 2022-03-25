Крупный делец рынка недвижимости готовит свои площади для размещения беженцев

East Capital Real Estate специализируется на коммерческой недвижимости, т.е. в портфеле компании не имеется жилых домов. Тем не менее, в начале прошлой недели они направили в службу помощи беженцам Pagulasabi и Департамент социальной защиты сообщение о том, что при необходимости согласны предоставить украинским беженцам жилье на коммерческих площадях. “На данный момент мы ждем ответа и работаем над подготовкой площадей”, — сказал генеральный директор Мадис Райдма.

Поскольку East Capital Real Estate является частью East Capital Gropr, компания также оказывает финансовую и гуманитарную поддержку.

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Специалист по маркетингу занимающегося коммерческой недвижимостью концерна Colonna Гирта Вилло сказала, что управляемые ими здания, в основном, уже заняты разными фирмами. “К сожалению, в жилом секторе мы не работаем, и у нас нет подходящих условий для размещения семей. Мы помогаем там, где можем, и, например, благотворительный фонд Colonna совершил пожертвования Красному Кресту, который помогает людям на местах и тем, кто находится в трудном пути в другие страны. Война постоянно обостряется, и мы готовы поддерживать Украину и дальше”, — заверила Вилло.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Kaamos Тамбет Аси согласен, что для разрешения ситуации нужны совместные усилия. “Чтобы поддержать жертв войны в Украине, Kaamos Group сделала целевое пожертвование в размере 50 000 евро Эстонскому Красному Кресту. Кроме того, мы оказали целевую поддержку прибывшим в Эстонию семьям беженцев и провели среди работников Kaamos первую благотворительную кампанию. Мы уверены, что для разрешения ситуации необходимы и дальнейшие шаги”, — добавил Аси.