ФОТО | В Луйге будет возведен модный жилой квартал c тренажерным залом и садом с парником

В рамках крупного девелоперского проекта Luige Kodud в течение ближайших двух с половиной лет будет построено 96 квартир, большая часть которых будет представлять собой приватные двухэтажные таунхаусы с садом. В сердце района будет находиться общинный дом, в котором планируется обустроить центр по уходу за детьми, тренажерный зал, зал для занятия йогой, а также общинный сад с парником.

Первые дома Luige Kodud будут готовы осенью 2023 года. Продажа квартир уже началась. Архитекторами квартала являются Олави Кукк и Янар Бленер из архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo, и архитектором по интерьеру является Лилия Кристиансон. Застройщиком является предприятие Everaus Kinnisvara.

Возводимый в непосредственной близи от Таллинна в самом сердце Луйге квартал будет состоять из восемнадцати двухэтажных домов, в каждом из которых будут обустроены четыре квартиры типа таунхаус с приватной террасой и садом. Кроме того, в квартале будут построены два многоквартирных дома, извилисто проходящий через центр района прогулочный променад, а также общинный дом. В последнем планируется обустроить центр по уходу за детьми, возможности для занятия спортом, а также помещения для совместного времяпровождения. Застройщиком квартала будет опытное предприятие Everaus Kinnisvara.

Янар Муттик, руководитель Everaus Kinnisvara: “Дома квартала Luige Kodud помимо просторных планировок будут отличаться высокой энергоэффективностью, экологичностью, а также хорошими внутренними отделочными материалами. В качестве отопительного решения для этих зданий, обладающих энергетическим классом А, предусмотрено энергоэффективное геотермальное отопление, и в дополнение к нему на всех домах будут установлены солнечные панели”.

“Для обеспечения хорошего внутреннего климата мы будем использовать в квартирах деревоалюминиевые окна. На фасадах зданий предусмотрен экологичный и прекрасно сочетающийся с окружающей средой деревянный настил. Для стимулирования использования электромобилей мы предусмотрели для всех квартир возможность установки зарядного устройства для электромобиля. При выборе керамических плит архитектор по интерьеру отдал предпочтение продукции ведущих производителей, которые следуют принципам использования зеленой энергии и устойчивого развития”, — перечислил Янар Муттик зеленые решения, используемые в домах Luige Kodud.