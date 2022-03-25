Каждый седьмой житель Эстонии планирует в этом году сделки с недвижимостью

В последнее время сделки с покупкой или арендой недвижимости совершали люди молодого и среднего возраста: респонденты в возрасте 18–29 лет арендовали недвижимость, а ответившие в возрасте 30–45 лет покупали. Среди купивших недвижимость, большую долю составляют молодые родители или ожидающие пополнения семейства. Недавно купившие недвижимость живут в Таллинне, Харьюмаа или Южной Эстонии (особенно в Тарту) и имеют доход выше среднего.

В разбивке по регионам активнее всего за ценами на недвижимость, конъюнктурой рынка и конкретными объектами следят жители крупных городов. Наибольший интерес наблюдается в Тарту , где живет и учится много молодежи. Цены на недвижимость в Таллинне самые высокие в Эстонии и превышают покупательную способность многих потенциальных клиентов. По словам респондентов, рынок недвижимости перегрет, и на нем мало выгодных предложений — особенно в Харьюмаа . Более молодые респонденты в настоящее время не считают целесообразным приобретение недвижимости и не располагают достаточными для этого средствами.

Арендой недвижимости интересуются студенты и низкооплачиваемые работники. Поскольку цены на недвижимость в настоящее время считаются относительно высокими, наемные работники и люди со средней зарплатой сейчас покупок не планируют. Сектором недвижимости также не интересуются люди, живущие в собственных домах, большинство жителей сельской местности и респонденты старше 56 лет.

Темы, связанные с недвижимостью, наиболее актуальны для возрастной группы 18–45 лет, для людей с более высоким достатком и семей, где подрастают или ожидаются маленькие дети.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, опрос показал, что интерес жителей Эстонии к недвижимости по-прежнему высок: “Чуть более четверти респондентов не интересуются этой темой, но для остальных участников опроса характерна явная заинтересованность в получении информации о рынке недвижимости”.

Согласно проведенному Kinnisvara24 .ee опросу, в этом году сделки с недвижимостью планирует каждый седьмой житель Эстонии. А для обеспечения безопасности сделок пользователи хотят, чтобы порталы недвижимости предложили новую возможность — проверку фоновых сведений о потенциальном партнере по сделке.

Среди недавно продавших или сдававших в аренду недвижимость большинство людей 30–45 лет. В основном это самозанятые и люди с более высокими доходами, проживающие в собственной квартире.

В прошлом году купили или арендовали недвижимость 14% респондентов, 2–3 года назад это сделали 13%, а 30% ответивших осуществили такую сделку более четырех лет назад.

В прошлом году продали или сдали в аренду недвижимость 10% респондентов, 2–3 года назад так поступили 8% ответивших, а 18% продали или сдали в аренду недвижимость четыре года назад и ранее. В сельской местности, особенно в небольших населенных пунктах Харьюского уезда, продажи обычно имели место четыре или более лет назад.

Каждый седьмой респондент планирует сделку с недвижимостью в этом году

Покупать или арендовать недвижимость в ближайшее время планируют 18–45-летние, среди которых больше женщин, студентов и ожидающих ребенка, а также респондентов, проживающих в съемных квартирах и крупных городах. Продавать или сдавать в аренду недвижимость планируют самозанятые, люди, ожидающие ребенка, а также проживающие в квартире и владеющие ею респонденты со средним доходом.

В этом году купить или арендовать недвижимость планируют 14% респондентов, а почти четверть опрошенных планируют такие сделки через 2–3 года. 10% ответивших планируют продать или сдать в аренду в этом году и 12% через 2–3 года.

От портала недвижимости ждут возможности проверки данных партнера по сделке

Услугами маклера недвижимости чаще всего пользуются люди более старшего возраста. Половина респондентов рекламировали или искали недвижимость самостоятельно, используя порталы недвижимости.

В качестве источника информации о ситуации на рынке 64% респондентов используют порталы недвижимости, 30% Facebook, 21% новостные порталы, 10% региональные газеты, 6% поисковых агентов, 5% национальные бумажные газеты и 2% маклеров.