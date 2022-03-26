Ситуация на рынке недвижимости: очередное замедление

При этом, несмотря ни на что, рынок все же восстановился, и его кульминацией стали подъездные аукционы, в ходе которых участники пытались любой ценой получить желаемый объект в свое распоряжение.

“Сегодня мы вновь оказались в ситуации двухгодичной давности, поскольку с фронта приходят удручающие сообщения, и перед людьми сейчас встают проблемы более экзистенциального плана, чем вопросы приобретения квартиры или получения банковского кредита”, — пишет член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

“Уже в начале года существенно выросло количество выставленных на продажу предложений, причем, на таллиннском вторичном рынке рост составил целых 30 процентов, и с начала военных действий на Украине его темп неуклонно ускоряется. Количество же сделок на вторичном рынке сегодня сопоставимо с показателями второй половины 2020 года, и оно демонстрирует тенденцию снижения, то есть, по сути дела, участники рынка вновь заняли выжидательную позицию”, — пояснил Сооман.

“Прогнозировать, как долго продолжится подобная ситуация, сегодня, конечно же, невозможно, поскольку вероятны любые и очень разные сценарии”, — добавил он.