Квартирным товариществам Ласнамяэ расскажут о реновации домов

“Из-за распространения COVID-19 мы долго общались с квартирными товариществами исключительно в интернете. Теперь встречи вживую возобновляются, первой темой станет реновация многоквартирных домов. Участники смогут узнать у представителя KredEx о предоставляемых фондом возможностях и о том, как именно использовать субсидию”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Инфодни для квартирных товариществ пройдут в центре культуры “Линдакиви” (Я. Коорти, 22) в среду, 30 марта (на эстонском языке), и в четверг, 31 марта (на русском языке). Оба мероприятия начнутся в 17 часов.

В рамках инфодня участники получат информацию о субсидиях, кредитах и ​​гарантиях KredEx, а также о подходящих для товарищества услугах, условиях, необходимых документах и ​​расписании. Отдельно будут освещены вопросы оформления и подачи заявок. Лекцию прочтет и на вопросы ответит менеджер по работе с партнерами KredEx Яна Тооме.

В дальнейшем управа района Ласнамяэ продолжит проводить инфодни для квартирных товариществ ежемесячно. Своими предложениями относительно формата и возможных тем будущих мероприятий можно поделиться по адресу электронной почты danel.suurtamm@tallinnlv.ee.