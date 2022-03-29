Как грамотно обустроить санузел: 6 недопустимых ошибок

Не делайте в санузле ламинат или паркет

Большинство используют “мокрую” зону по максимуму — льют воду, выходят из душа с мокрыми ногами. Ламинат и паркет очень не любят влагу, поэтому я настоятельно рекомендую использовать керамогранит или кварц-виниловую плитку — покрытия, не боящиеся воды.

Если вы покупаете неготовый паркет, который в дальнейшем будет покрываться лаком (например, полиуретановым), тогда влага для пола не страшна. Полиуретановый и корабельный лак не повреждаются даже когтями животных: такую методику мы используем в квартирах, где есть дети или домашние питомцы, но люди хотят натуральный паркет, инженерную доску или массив.

На стенах советую использовать керамогранит. Однако сейчас тенденции меняются: керамогранит или мрамор в качестве покрытия выбирают только в зоне душевой, дальше стены окрашивают или наносят декоративную штукатурку. Данные варианты возможны, но необходимо покрывать поверхности защитным лаком, чтобы избегать капель. Даже у моющейся краски вымывается оттенок в местах, которые часто протирают полотенцем или тряпкой из-за попадания воды.

Не закрывайте доступ к люкам под ванной

В люках, расположенных под ванной, проходит система слива. Со временем слив забивается: чтобы его прочистить, нужно залезть под ванну, отключить систему от ванны и устранить причину засора. Если просто заложить экран плиткой и не оставить технологическое отверстие с люком скрытого монтажа, слив будет забиваться очень быстро, а вода не будет уходить. Средства по устранению засоров тут не помогут.

Когда остается люк (хотя бы размером 20х30 см), можно спокойно его открыть и решить проблему. Лучше всего устанавливать люки скрытого монтажа, чтобы была возможность наклеить плитку и замаскировать его — обычные пластиковые люки бросаются в глаза и удешевляют интерьер.

Сначала устанавливайте ванну, а потом укладывайте плитку