Как грамотно обустроить санузел: 6 недопустимых ошибок
Что сделать сначала: установить ванну или положить плитку? Какое напольное покрытие подойдет для санузла лучше всего? С этими и другими вопросами владельцы квартир сталкиваются при обустройстве ванной комнаты. Ошибки обходятся очень дорого, и мы поможем их избежать. Вместе с экспертом Евгением Шаминым INMYROOM собрал ценные советы, которые стоит взять на вооружение.
Не делайте в санузле ламинат или паркет
Большинство используют “мокрую” зону по максимуму — льют воду, выходят из душа с мокрыми ногами. Ламинат и паркет очень не любят влагу, поэтому я настоятельно рекомендую использовать керамогранит или кварц-виниловую плитку — покрытия, не боящиеся воды.
Если вы покупаете неготовый паркет, который в дальнейшем будет покрываться лаком (например, полиуретановым), тогда влага для пола не страшна. Полиуретановый и корабельный лак не повреждаются даже когтями животных: такую методику мы используем в квартирах, где есть дети или домашние питомцы, но люди хотят натуральный паркет, инженерную доску или массив.
На стенах советую использовать керамогранит. Однако сейчас тенденции меняются: керамогранит или мрамор в качестве покрытия выбирают только в зоне душевой, дальше стены окрашивают или наносят декоративную штукатурку. Данные варианты возможны, но необходимо покрывать поверхности защитным лаком, чтобы избегать капель. Даже у моющейся краски вымывается оттенок в местах, которые часто протирают полотенцем или тряпкой из-за попадания воды.
Не закрывайте доступ к люкам под ванной
В люках, расположенных под ванной, проходит система слива. Со временем слив забивается: чтобы его прочистить, нужно залезть под ванну, отключить систему от ванны и устранить причину засора. Если просто заложить экран плиткой и не оставить технологическое отверстие с люком скрытого монтажа, слив будет забиваться очень быстро, а вода не будет уходить. Средства по устранению засоров тут не помогут.
Когда остается люк (хотя бы размером 20х30 см), можно спокойно его открыть и решить проблему. Лучше всего устанавливать люки скрытого монтажа, чтобы была возможность наклеить плитку и замаскировать его — обычные пластиковые люки бросаются в глаза и удешевляют интерьер.
Сначала устанавливайте ванну, а потом укладывайте плитку
Многие мастера предлагают сначала укладывать плитку, а затем ставить ванну. Почему советуют такой вариант? Во-первых, это намного проще. Во-вторых, когда вы устанавливаете ванну перед укладкой плитки, ее необходимо закрыть, собрать сверху жесткое основание, на которое будут вставать мастера, также появляется очень много подрезки. Это отнимает время, а его хотят сэкономить.
Если вам установили ванну после монтажа плитки, появляются зазоры: их требуется чем-то закрыть. Залить много силикона не получится — со временем он почернеет, пожелтеет или покроется плесенью. Некоторые используют плинтусы или уголочки, которые точно так же отваливаются и теряют товарный вид. Правильное решение: сначала ставить ванну, потом укладывать плитку, предварительно оставив между ванной и плиткой зазор 1–1,5 мм, и затереть все эластичной затиркой — это красиво и эстетично.
Обязательно продумайте гидроизоляцию в “мокрых” зонах
Если стены в санузле отштукатурены гипсовой штукатуркой, их необходимо скрыть гидроизоляцией. Коробы, собранные из гипса, также следует закрыть гидроизоляцией. Хотя гипсокартон является влагостойким, у него открыты гипсовые торцы — они могут легко напитаться влагой.
Если вы укладываете керамогранит или плитку в зоне душевой, плиты все равно двигаются — затирка может крошиться, влага будет попадать под покрытие, со временем плитка вздуется и отлетит, велик риск затопления соседей. При продумывании полной гидроизоляции следует проклеить специальной гидроизоляционной лентой все внутренние и внешние стыки, стык стены с полом. Затем вторым слоем повторно пройти гидроизоляцией. Даже если будут подвижки плит, гидроизоляционная лента их сдержит — и вы, и соседи сможете спать спокойно.
Правильно подбирайте полотенцесушитель
Если требуется прогреть санузел (допустим, в нем нет теплого пола), в этом случае лучше использовать водяные полотенцесушители. Однако стоит помнить, что со временем они могут потечь: если никого не будет дома, от этого пострадают и владельцы квартиры, и соседи. Электрический полотенцесушитель не дает тепла в санузле — он служит только для сушки полотенец.
Устанавливайте подвесной унитаз
В современном мире люди уходят от напольных унитазов, чтобы не перегружать помещение. Вместо бочка устанавливают инсталляцию, она зашивается гипсокартоном, сверху на заказ изготавливается шкаф, где можно спрятать средства личной гигиены. На видном месте остается только унитаз, который визуально занимает гораздо меньше пространства. Облегчается и процесс уборки: протирать пыль под унитазом становится гораздо легче — в случае с напольным унитазом не всегда можно добраться до труднодоступных мест.
У подвесных унитазов есть еще одно преимущество. У каждого человека разный рост, а все напольные унитазы идут стандартной высоты — высокие люди могут испытывать дискомфорт. Инсталляция предоставляет возможность регулировки высоты унитаза.