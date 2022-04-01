В Украине после войны дома будут строить с убежищами и укрепленным автопаркингом

Проекты новых домов после войны будут выполняться по новым требованиям.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

“Получили задание от президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки, поэтому уже работаем в этом направлении. Помню, что больше месяца назад я был в Харькове и обещал харьковчанам и городскому голове Игорю Терехову построить новую развязку в городе. Мы ее обязательно сделаем”, — отметил министр.

По его словам, он имеет точные данные по конкретным потерям, а Россия обязательно будет платить для восстановления страны.

В Харькове сейчас разрушено почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц. Аналогичному масштабу разрушений подверглись и другие города в зоне боевых действий.

“Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (наподобие того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий. В частности об этом были и есть проекты “Большое строительство” и “Энергетическая независимость“ — относительно продуманных решений для развития современной защищенной Украины”, — подчеркнул Кубраков.

О восстановлении социальной и транспортной инфраструктуры министр переговорил с председателем Харьковской ВГА Олегом Синегубом.

По словам министра, уже налажена системная логистика для поставки в Харьков гуманитарной помощи, а следующим шагом является перестройка логистических цепочек для бизнеса.

“Понятно, что после перестройки логистики может повыситься себестоимость. Но бизнес даже при таких условиях должен работать, создавать и сохранять рабочие места. В условиях войны это сверхважно. Хочу заверить, что на уровне государства разрабатываются все возможные варианты компенсации, снижения налоговой и бюрократической нагрузки для предпринимателей”, — подчеркнул Кубраков.