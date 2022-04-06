Война не затормозила рынок недвижимости: в марте по всей Эстонии вновь были установлены новые ценовые рекорды

По словам аналитика Uus Maa Игоря Хабала, благодаря договорам, заключенным в предыдущие месяцы, результаты на рынке квартир в марте были весьма неплохими. “По предварительным данным, в марте в Эстонии было заключено 2 272 сделки купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем за тот же период прошлого года, но значительно больше, чем 1 800+ сделок в январе-феврале этого года”, — сообщил Хабал.

Медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне выросла на 1,7% за месяц и более чем на 20% за год — до 2604 евро. Медианная цена квартиры в Тарту выросла на 0,5% за месяц и на 8,4% за год — до 1 904 евро. “Благодаря большему количеству новостроек медианная цена квартиры в Пярну за год выросла на ошеломляющие 55%”, — добавил Хабал.

“В целом, количество сделок купли-продажи недвижимости в Эстонии в последние месяцы снизилось из-за снижения потребительского доверия и рисков, связанных с доступностью денег. Увеличилось как количество людей, продающих свое имущество с целью сохранения ликвидности, так и количество предложений. Например, количество предложений на квартиры в Таллинне выросло с 2 000 в начале года до 2200-2300 в марте-апреле. Угроза роста процентных ставок также привела к резкому увеличению числа рефинансирований кредитов”, — сказал Хабал.

“Увеличение числа предложений о продаже и снижение активности обычно указывают на скорое падение цен, но поскольку многие новые проекты приостановлены из-за роста цен на сырьевые товары и нет признаков надвигающихся макроэкономических проблем, падение цен на рынке может и не произойти”, — пояснил Хабал.

“В то время как рынок продажи недвижимости в целом стабилен, на рынке аренды в марте в связи с российско-украинской войной произошли беспрецедентные и быстрые изменения. К концу марта в Эстонию прибыло более 25 000 беженцев, и высокий спрос быстро снизил количество предложений по аренде жилья. Если в начале февраля в Таллинне сдавалось в аренду более 1 300 квартир, то к началу апреля их число сократилось до 800. Снижение количества предложений на 40% за два месяца привело к заметному росту цен на аренду”, — добавил аналитик бюро недвижимости Uus Maa.