В помощь военным беженцам из Украины в поиске постоянного жилья открыт портал недвижимости
Департамент социального страхования в сотрудничестве с компанией Kinnisvara 24 открыли портал недвижимости, где будет отражаться информация о жилой площади, предлагаемой именно для военных беженцев из Украины. Предложения можно поместить на веб-страницу портала по адресу www.kinnisvara24.ee/ukraini/abi.
Представитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Эвелин Каазик пояснила, что необходимость данного портала появилась в связи с тем, что несколько недель активно велся поиск решений для того, чтобы как можно быстрее и безопаснее помочь людям, которые находятся на временном расселении. “Мы очень благодарны компании Kinnisvara 24, которая быстро подхватила идею и предложила помощь в открытии данной среды для поиска жилья. Многие жители Эстонии открыли свое сердце и двери своего дома военным беженцам из Украины, и тысячи предложений о недвижимости поступили и в организацию Pagulasabi (Помощь беженцам), и в Департамент социального страхования. До этого момента информация о возможном жилье передавалась по инициативе департамента и организации Pagulasabi в местах временного расселения и офисе Pagulasabi. К этому моменту мы связались со всеми предлагающими помощь людьми, обратившись к ним с просьбой, что информацию о возможной помощи в вопросе жилья для военных беженцев они могут поместить на открытый для этого портал”, — сказала Каазик.
“Когда мы услышали, что государство находится в поиске партнера, который мог бы помочь в разработке единой среды для объединения информации о возможном жилье для военных беженцев, то сразу приняли решение, что нашим долгом является возможность внести свой вклад в помощь жителям Украины”, — поделился исполнительный директор компании Kinnisvara 24 Урмас Уйбомяэ. Примером для основания данного портала стала структура уже имеющегося веб-портала Kinnisvara24.ee. Это помогло оперативно создать новый портал. В процессе разработки данной системы были внесены необходимые изменения, чтобы поисковая система соответствовала сегодняшней чрезвычайной ситуации. Например, при помощи этого портала можно осуществить поиск по периоду проживания, числу людей и даже по возможностям рабочих мест. Так как многие люди взяли с собой домашних питомцев, в данной среде имеется возможность и для внесения такого фильтра.
С помощью нового портала военные беженцы смогут сами искать подходящее для них жилье. “Таким образом мы сможем поддерживать и самостоятельность людей”, — объяснила Каазик. Всем тем, кому необходима поддержка в поиске жилья, по-прежнему будут помогать представители Департамента социального страхования и организации Pagulasabi.
Мы призываем присоединиться к данному порталу и новых желающих предложить жилую площадь людям из Украины. По поводу языкового барьера людям, желающим добавить объявление, беспокоиться не стоит, т.к. вся добавленная в систему информация будет автоматически переводиться с эстонского языка на русский. Ввод данных в данную среду бесплатный, вносить можно информацию как о бесплатном или льготном жилье, так и о жилье, предлагаемом на обычных условиях.
Добавить предложение о недвижимости можно сюда: www.kinnisvara24.ee/ukraini/abi. Военные беженцы из Украины могут ознакомиться с добавленными предложениями здесь: www.kinnisvara24.ee/ukraini.
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