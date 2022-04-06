В помощь военным беженцам из Украины в поиске постоянного жилья открыт портал недвижимости

Представитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Эвелин Каазик пояснила, что необходимость данного портала появилась в связи с тем, что несколько недель активно велся поиск решений для того, чтобы как можно быстрее и безопаснее помочь людям, которые находятся на временном расселении. “Мы очень благодарны компании Kinnisvara 24, которая быстро подхватила идею и предложила помощь в открытии данной среды для поиска жилья. Многие жители Эстонии открыли свое сердце и двери своего дома военным беженцам из Украины, и тысячи предложений о недвижимости поступили и в организацию Pagulasabi (Помощь беженцам), и в Департамент социального страхования. До этого момента информация о возможном жилье передавалась по инициативе департамента и организации Pagulasabi в местах временного расселения и офисе Pagulasabi. К этому моменту мы связались со всеми предлагающими помощь людьми, обратившись к ним с просьбой, что информацию о возможной помощи в вопросе жилья для военных беженцев они могут поместить на открытый для этого портал”, — сказала Каазик.