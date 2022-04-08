Недвижимость
08.04.2022, 08:00

"Только для местных". "Женщина и ребенок пусть уходят". "Без животных". Арендодатели "беспощадны" к украинским беженцам

 
Кертту Янесе
ФОТО: Shutterstock

”Только для граждан Эстонии”, ”Ждем местных арендаторов без животных”, — такие приписки можно найти в объявлениях о сдаче в аренду недвижимости, пишет Eesti Ekspress. ”Миссия невыполнима”, — говорят украинцы, ищущие съемное жилье в столице.

Неделю назад к Хели приехали две близкие родственницы ее мужа-украинца, бежавшие от войны. Сам супруг уже в начале военных действий уехал из Эстонии защищать родину.

Сначала женщины из Польши на автобусе Pagulasabi приехали в пункт приема беженцев в Пярну. Там они зарегистрировались и ночью прибыли в Таллинн. Хели приняла их в своей съемной квартире. На следующий день женщина попросила владельца разрешить ее родственникам остаться на некоторое время, так как город больше не предоставляет им бесплатного жилья в столице. Места немного, но женщины травмированы и хотят быть рядом с Хели. Владелец квартиры не согласился. Хели предложила увеличить арендную плату, но и это хозяина не устроило и он потребовал срочно найти беженцам отдельное жилье. ”Мне было очень сложно объяснить это украинцам, ведь они приличные люди, не курят, а одна из женщин уже даже нашла работу”.

RusDelfi
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