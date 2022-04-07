Что случилось? Британец купил дом в Италии за один евро и не смог в нем жить

МакКабин приобрел объект в Сицилии, где была запущена кампания Case 1 Euro, позволяющая иностранцам купить заброшенные дома по очень низкой цене. Ему пришлось потратить несколько месяцев на поиск свободных строителей, однако за это время жилье разрушилось еще сильнее и стоимость ремонта выросла вдвое. Мужчина решил, что вложение в дом себя не окупит, и продал объект агентству недвижимости.