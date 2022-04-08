Инвестиции в недвижимость в Риге набирают обороты. Почему стоит купить там квартиру?

“Среди инвесторов есть люди с очень разным профилем, и то, что только люди с высоким доходом могут позволить себе инвестировать в недвижимость, является мифом”, — сказал Таймо Мурер.

По словам Мурера, на рынке квартир в Риге не наблюдается ни дефицита, ни новостроек, город крупнее и поэтому более рассредоточен, а в некоторых местах выбор богаче, чем в Таллинне.

Он добавил, что цены на недвижимость в Риге значительно ниже, чем в Таллинне, поэтому покупка недвижимости в Риге становится более доступной для начинающего инвестора. Поскольку действующие в Эстонии банки готовы финансировать покупку квартиры в Латвии под залог недвижимости, находящейся в Эстонии, то покупать квартиру с целью инвестиции разумнее в Риге.

“Это подтверждает и тот факт, что Рига является крупнейшим центром притяжения в Латвии — вместе с соседними волостями в этом регионе проживает один миллион человек, что составляет более половины всего населения Латвии”, — сказал Мурер.

В пользу инвестиций в рижский рынок квартир говорят и данные статистики, согласно которым рынок аренды в Риге активен. По данным исследования недвижимости в Риге (ноябрь 2021 г.), 21% населения Риги арендует квартиры. Основными причинами аренды являются отсутствие финансовых средств для приобретения (41%), мобильная работа или недостаточное предпочтение одной конкретной недвижимости (36%), а также сложное получение жилищного кредита, например, не хватает денег на первый взнос (17%).

Латвийский рынок недвижимости более благоприятен с точки зрения уровня цен, но цены растут так же, как и в Эстонии. На рижском рынке аренды востребованы 1-2-комнатные квартиры. В основном квартиры снимаются в центре города и близлежащих районах, треть населения Риги, снимающие квартиры, предпочитают однокомнатные (32%), а почти половина — двухкомнатные квартиры (49%).

Где покупать недвижимость для инвестиций?