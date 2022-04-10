"Предложений стало еще меньше, чем раньше": что происходит на таллиннском рынке недвижимости?

В марте в Таллинне было продано 876 квартир, что на 23% больше, чем в феврале, когда собственники сменились у 712 квартир. Ещё больше по сравнению с февралём увеличилась общая стоимость сделок с квартирами — на 27%.

“Агрессия и война всего в тысяче километров от Эстонии привели к тому, что люди в течение пары недель чувствовали определённую растерянность и многие тут же начали поспешно строить недобрые прогнозы. Однако последние данные статистики говорят о том, что рынок в целом уже принял своё решение и никакой паники не возникло”, — прокомментировал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

По сравнению с мартом прошлого года, количество сделок с квартирами в Таллинне в этом году уменьшилось на 13%, но, поскольку средняя цена выросла, общий объём сделок остался на уровне прошлого года. “Предложений стало ещё меньше, чем раньше, при этом недостатка в заинтересованных людях нет. Продолжающийся рост входящих цен не позволит этой тенденции существенно измениться в ближайшем будущем”, — сказал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.

Если кроме квартир учитывать и все остальные объекты продажи, то в марте в Таллинне была совершена 1121 сделка купли-продажи недвижимости. Общий объём сделок с недвижимостью составил около 185 миллионов евро, что почти на треть больше, чем в феврале, но на 13% меньше, чем в марте прошлого года.

Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в марте за 890 000 евро, а самая дешёвая — за 2 560 евро. В марте в Таллинне также было продано 28 застроенных земельных участков с жилой недвижимостью, что по сравнению с февралём означает рост на 4 объекта.

Самый дорогой объект недвижимости на предназначенном под жилую застройку участке был продан за 1,2 миллиона евро, а самый дешёвый — за 6000 евро. В прошлом месяце было продано 8 земельных участков для жилищной застройки, что на 5 больше, чем в феврале. Самый дешёвый участок стоил 32 000 евро, а самый дорогой — 1 500 000 евро.

1Partner Kinnisvara ежемесячно публикует обзор рынка сделок с недвижимостью. На сайте 1Partner Kinnisvara есть график сравнения цен сделок с недвижимостью в Таллинне, где можно ознакомиться с простым обзором ежемесячных изменений стоимости единицы площади с разбивкой по районам.