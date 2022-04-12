Маклер рассказала, в какую недвижимость выгоднее вкладывать и когда вырастет Euribor

В начале апреля медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне выросла на 1,7% за месяц и более чем на 20% за год — до 2604 евро. Как утверждает старший маклер бюро недвижимости Uus Maa Марина Ходус, значительный скачек произошел в 2021 году.

"Мы достигли нового уровня цен. Мы сами думаем, что примерно на этом уровне цены и останутся. Из-за роста цен на строительные материалы, логистических проблем и приостановки планов застройщиков вырастут цену на жилье, на рынке будет дефицит новых квартир. Как всем известно, дефицит влияет на цену. К концу 2022 года цены немного могут подняться, но не так стремительно, как год назад. Каждый год роста на 20% не будет", — сказала она в подкасте RusDelfi.

В 2020 году все больше людей стали покупать квартиры за городом, в Табасалу, Маарду. Цены в Таллинне достигли таких высот, что застройщики стали смотреть дальше. Вокруг Нарвского шоссе, Тартуского шоссе все больше и больше возникать новых городков, подчеркивает маклер.

"Думаю, в этом году вырастет Euribor, — продолжает Ходус. — Инфляция настолько выросла, что аналитики прогнозируют рост Euribor к осени".

"Раньше Euribor был отрицательным, последнее время 0. Скорее всего, он вырастет на 0.25 — 0.5. Для берущего кредит человека это означает, что кредит будет дороже. Те, у кого уже есть кредит, тоже будут платить больше, Euribor пересматривается раз в полгода, — напомнила она.

- В то же время у нас за последние два года появились новые учреждения кредитования: Bigbank, Coop. Это привело к тому, что банковские проценты на кредит снизились. Например, недавно разговаривала с представителем Luminor, они предлагают 1.7%, это отличная ставка".

Euribor за три и шесть месяцев по-прежнему находится в зоне минуса (- 0,4 и -0,334% соответственно). В Эстонии большая часть кредитов связана со ставкой Euribor за шесть месяцев. Однако годовая ставка впервые выросла и составила 0,005%,