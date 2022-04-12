Украинским беженцам не хватает подходящего жилья в Эстонии. Портал недвижимости пытается решить эту проблему

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, украинский портал создан для того, чтобы собственникам жилья и беженцам было проще найти друг друга. В первый день портал посетили более 4 500 человек, а всего за первые 5 дней было зарегистрировано 40 000 посетителей.

“Интерес украинцев к эстонской недвижимости резко возрос уже в начале февраля и увеличился, когда в Эстонию стали прибывать военные беженцы. Поскольку большинство украинцев до сих пор находились в Эстонии у своих знакомых или во временном жилье, найденном через государственные органы, поиск постоянного места жительства по-прежнему очень актуален”, — сказал Уйбомяэ.

Через портал уже заключено 100 договоров аренды. На данный момент на портале размещено 120 предложений недвижимости, а поселиться в предлагаемом жилье могут около 1000 человек. “Каждый день через портал находят дом более 20 украинских семей. Мы получаем отзывы о том, что портал, созданный специально для жителей Украины, значительно облегчает им поиск жилья в Эстонии”, — отметил Уйбомяэ.

На сегодняшний день в Эстонии находятся 29 300 военных беженцев, из них 2 000 детей. 17 000 беженцев планируют остаться в Эстонии на продолжительный срок. На данный момент 6000–7000 человек проживают в гостиницах, 5300 человек во временном предоставленном государством жилье, а также беженцев размещают на судах Tallink.

Урмас Уйбомяэ отметил, что подходящего жилья для военных беженцев не хватает, а спрос очень высок: “В данный момент на украинском портале предложений недостаточно, поэтому мы предлагаем всем жителям Эстонии подумать, есть ли у них свободная квартира, дача или комната, которые можно предложить украинским семьям. Объявление можно бесплатно разместить на портале www.kinnisvara24.ee/ukraini/abi”.